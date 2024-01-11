Переписать учебник по истории Казахстана предлагает сенатор

Депутат сената Дархан Кыдырали в своем запросе на имя премьер-министра просит переписать учебник по истории Казахстана на основании многотомника, работа над которым должна быть завершена в этом году.

Как отметил Кыдырали, в 2024 году исполняется 800 лет со дня основания Улуса Джути, к этой дате планируется провести «широкомасштабные исследования». Он также напомнил, что ранее президент создал область Улытау, где был проведен национальный курултай и восстановлен мавзолей Жошы.

«Сейчас мы надеемся, что новые благие дела будут начаты и история Улуса будет изучена… Цивилизация государства “великий Улус” – это не просто государственное устройство, а цивилизационная матрица. Он представляет собой сформированный механизм эффективного государства, целостную систему, создавшую мозаику культуры. Основа толерантности в нашей стране переплетаются с данной традицией и важно также изучить экономические аспекты великого Улуса, владевшего возрожденным Шелковым путем, соединившим Восток и Запад», - сказал депутат.

При этом общее наследие стоит изучать совместно с учеными стран, история которых начинается с Золотой Орды, считает депутат. Кроме того, он выразил надежду, что многотомник истории Казахстана, работа над которым ведется, будет завершена в 2024 году и в нем «представят новые данные, касающиеся Улуса Джучи».

«Предпочтительнее было бы переписать школьные учебники на основе этого многотомника. В нем должно быть подчеркнуто, что Джучи является предком казахских ханов. К примеру, в учебнике для 6-7 классов теме государства Могулистан посвящен один параграф. В учебнике для 10 класса – всего 4-5 строк. Известно, что на земле великих могулов, где проходил знаменитый Таласский Курултай, было основано казахское ханство. Таким образом, следует привести эту дисциплину в методологическую последовательность и отдать приоритет изучению образования нашей государственности», - высказал мнение Кыдырали.

Не случайно, по его словам, в этом году национальный курултай пройдет в Атырау, неподалеку от столицы великого Улуса – Сарайшык. В этой связи сенатор считает важным провести фундаментальные исследования Улуса Джучи, создать специальный музей собраний певцов-жирау братских стран в Улытау, провести конкурс «Идеге», включить памятные комплексы Улытау в список мемориального наследия ЮНЕСКО и Всемирной игры кочевников. Все это, заявил депутат, «большая возможность для пропаганды Джучи», соответственно, «вся эта деятельность положительно повлияет на формирование исторического сознания через изучение, пропаганду цивилизации Великой степи».