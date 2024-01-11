Он должен быть написан на основе многотомника по истории государства
Переписать учебник по истории Казахстана предлагает сенатор
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ДАНИЯРА МУСИРОВА

Тамара Вааль, Астана, Власть

Депутат сената Дархан Кыдырали в своем запросе на имя премьер-министра просит переписать учебник по истории Казахстана на основании многотомника, работа над которым должна быть завершена в этом году.

Как отметил Кыдырали, в 2024 году исполняется 800 лет со дня основания Улуса Джути, к этой дате планируется провести «широкомасштабные исследования». Он также напомнил, что ранее президент создал область Улытау, где был проведен национальный курултай и восстановлен мавзолей Жошы.

«Сейчас мы надеемся, что новые благие дела будут начаты и история Улуса будет изучена… Цивилизация государства “великий Улус” – это не просто государственное устройство, а цивилизационная матрица. Он представляет собой сформированный механизм эффективного государства, целостную систему, создавшую мозаику культуры. Основа толерантности в нашей стране переплетаются с данной традицией и важно также изучить экономические аспекты великого Улуса, владевшего возрожденным Шелковым путем, соединившим Восток и Запад», - сказал депутат.

При этом общее наследие стоит изучать совместно с учеными стран, история которых начинается с Золотой Орды, считает депутат. Кроме того, он выразил надежду, что многотомник истории Казахстана, работа над которым ведется, будет завершена в 2024 году и в нем «представят новые данные, касающиеся Улуса Джучи».

«Предпочтительнее было бы переписать школьные учебники на основе этого многотомника. В нем должно быть подчеркнуто, что Джучи является предком казахских ханов. К примеру, в учебнике для 6-7 классов теме государства Могулистан посвящен один параграф. В учебнике для 10 класса – всего 4-5 строк. Известно, что на земле великих могулов, где проходил знаменитый Таласский Курултай, было основано казахское ханство. Таким образом, следует привести эту дисциплину в методологическую последовательность и отдать приоритет изучению образования нашей государственности», - высказал мнение Кыдырали.

Не случайно, по его словам, в этом году национальный курултай пройдет в Атырау, неподалеку от столицы великого Улуса – Сарайшык. В этой связи сенатор считает важным провести фундаментальные исследования Улуса Джучи, создать специальный музей собраний певцов-жирау братских стран в Улытау, провести конкурс «Идеге», включить памятные комплексы Улытау в список мемориального наследия ЮНЕСКО и Всемирной игры кочевников. Все это, заявил депутат, «большая возможность для пропаганды Джучи», соответственно, «вся эта деятельность положительно повлияет на формирование исторического сознания через изучение, пропаганду цивилизации Великой степи».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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