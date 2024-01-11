За полгода не выявлено ни одного случая отправки санкционных товаров из Казахстана в Россию – Минторговли

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев заверяет, что ни одна казахстанская компания не отправляет товары двойного назначения на территорию России в обход западных санкций, по крайней мере, ни одного такого случая за полгода не выявлено.

«Господин О'Салливан (международный специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан в ходе визита в Казахстан – В.) был удовлетворен уровнем организации работ, связанных с выполнением наших международных обязательств по экспортному контролю. Наоборот, наблюдается динамика снижения поставок определенной группы товаров. Поэтому какие-то компании, которые появились (и поставляли товары – В.) за полгода – таких компаний нет», - заявил Шаккалиев Об журналистам в четверг в кулуарах сената.

Министр подчеркнул, что практически по всем группам товаров «работа проводится в полном объеме». У министерства финансов и министерства промышленности есть специальная комиссия, которая занимается этими вопросами, «сегодня Казахстан выполняет свои обязательства надлежащим образом», заверил министр.

Отвечая на вопрос, есть ли компании, поставляющие товары в Россию в обход санкций, глава Минторговли заявил, что за последние полгода не было компаний, «которые нарушают и находятся в поле зрения наших западных партнеров».

«Товарооборот был, мы это не скрываем, но со стороны наших западных партнеров, интеграционных объединений списки корректируются. Поэтому они корректируются и у нас – перечень продукции, подлежащей экспортному контролю. Смотря что за базу брать», - отметил он.

В совместном расследовании с OCCRP и «Важными историями» «Власть» рассказывала, как Казахстан и Узбекистан увеличили поставки хлопковой целлюлозы в Россию после начала ее полномасштабного вторжения в Украину, при этом экспорт казахстанской целлюлозы шел в основном только в Россию. Через фирмы-посредники целлюлоза поставлялась российским военным заводам, которые производят пороховую и другие смеси, и находятся под международными санкциями. Контракты о госзакупках, обнаруженные журналистами, свидетельствуют о том, что хлопковую целлюлозу из обеих стран закупали российские пороховые заводы для оборонных целей.

В связи с этим «Власть» отправила запрос в министерство промышленности и строительства, однако выяснилось, что ведомство не относит хлопковую целлюлозу, необходимую для производства бездымного пороха, к товарам двойного назначения.