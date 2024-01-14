Нескольких уволенных рабочих West Oil Software вызвали в полицию

Бастующие вновь записали обращение к Токаеву с просьбой вмешаться в ситуацию
Семерых уволенных рабочих West Oil Software вызвали в полицию в качестве свидетелей по уголовному делу, возбужденному в декабре по статье 402 Уголовного кодекса («Действия, провоцирующие к продолжению участия в забастовке, признанной судом незаконной»), сообщает радио «Азаттык» со ссылкой на видеообращение бастующих более месяца работников компании.
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