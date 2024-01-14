Нескольких уволенных рабочих West Oil Software вызвали в полицию

Семерых уволенных рабочих West Oil Software вызвали в полицию в качестве свидетелей по уголовному делу, возбужденному в декабре по статье 402 Уголовного кодекса («Действия, провоцирующие к продолжению участия в забастовке, признанной судом незаконной»), сообщает радио «Азаттык» со ссылкой на видеообращение бастующих более месяца работников компании.

Рабочие вновь обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, призвав остановить давление на участников забастовки.

«Голоса свыше 500 граждан не слышат, только давление оказывают. Разве это не испытание для светского демократического государства? Мы требуем не попирать права участвующих в забастовке», — говорится в обращении.

Полиция и прокуратура никак не комментировали ход расследования и вызов на допросы бастующих.

О возбуждении уголовного дела по факту забастовки стало известно в декабре. Компания West Oil Software несколько раз заявляла о растущих убытках из-за забастовки и готовности перейти к увольнениям бастующих рабочих. Две группы бастующих уволили в декабре, еще одну – в минувшую пятницу.

Забастовка работников West Oil Software продолжается больше месяца. Рабочие требуют включения их в штат нацкомпании «КазМунайГаз», распространить на них единую систему оплаты труда и обновить материально-техническую базу. В декабре суд признал забастовку незаконной, а в компании West Oil Software заявили о невозможности удовлетворить требования бастующих.