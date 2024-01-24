Площадь перед сквером – одно из мест проведения мирных собраний
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Реконструкцию сквера Уалиханова в Алматы возобновят только весной
Фото Жанары Каримовой

Сквер Шокана Уалиханова перед Национальной академией наук в Алматы останется закрытым, как минимум, до весны, поскольку его реконструкция была прервана из-за «неблагоприятных погодных условий», сообщил заместитель акима Медеуского района Данияр Былкылов в ответ на запрос Власти.

Изначально реконструкцию небольшого сквера, начавшуюся летом, в акимате города обещали завершить в сентябре прошлого года. Рендера с новыми сроками завершения работ на заборе, закрывающем сквер, сейчас нет.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями работы временно приостановлены. В весенний период будут проведены пуско-наладочные работы системы полива и озеленения территории», - говорится в ответе замакима Медеуского района.

Былкылов сообщил, что в рамках ремонта сквера уже проведены работы по установкеавтополивочной системы, реставрации плитняка, рихтовке гранитных бордюров и гранитных плит изамене парковых светильников.

Замакима Медеусокого района в своем ответе также напомнил, что ремонт в сквере Уалиханова «ведется в рамках социальной ответственности бизнеса». Акимат не пояснил, какой именно бизнес взял на себя реконструкцию сквера Уалиханова. Ремонт комплекса зданий Академии наук ведет за свой счет компания Qazaq Stroy. На реконструкцию она потратит от 5 до 8 млрд. тенге.

Одновременно с реконструкцией сквера Уалиханова была начата реконструкция сквера у Академии наук со стороны улицы Конаева. Ее в акимате обещали завершить в октябре, однако она также не окончена. При этом там работы продолжаются, не взирая на погодные условия.

Площадь перед Национальной академией наук – одно из трех мест в Алматы, которое определено маслихатом города для проведения мирных собраний. После начала ремонта самой Академии наук, а также сквера мероприятия на площади не проводятся.

При этом акимат регулярно отдает это пространство под ярмарки выходного дня, которые также становятся препятствием для проведения мирных собраний.

В акимате Медеуского района также сообщили, что планируют провести текущий ремонт бульвара Уалихана от проспекта Абая до улицы Казыбек би. При этом сроки реконструкции в акимате не назвали, сообщив лишь, что она пройдет «при выделении финансовых средств».

/Новость обновлена в 14:10, уточнено, что компания Qazaq Stroy ведет реконструкцию только здания Национальной академии наук, но не прилегающей территории/

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