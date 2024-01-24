Сообщения были отправлены, но долго шли
Минцифры просит спрашивать с операторов связи за медленную рассылку оповещений о землетрясении

Тамара Вааль, Астана, Власть

Сообщения о землетрясении в Алматы были отправлены операторами связи, однако технология не позволила доставить их быстро, на это потребовалось несколько часов, сказал в среду в кулуарах мажилиса вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбеков.

«Операторы связи, в соответствии со статьей 6 закона “О гражданской защите”, обязаны делать массовую смс-рассылку. Они ее делают. Проблема в технологии, что смс доходят достаточно медленно, в течение нескольких часов. В режиме ЧС оперативно оповестить граждан о событии, ситуации, чтобы направить их куда-то, предоставить информацию по тому, где они могут найти какие-то условия, невозможно», - признал Оразбеков и попросил «вопросы технологического несоответствия задавать операторам связи, почему у них так медленно рассылаются сообщения».

По его словам, накануне представители Минцифры обсуждали с депутатами парламента внедрение новых технологий, а именно мгновенных сообщений.

«Они (мгновенные сообщения – В.) выходят поверх экрана, каким бы приложением вы не пользовались. Если телефон включен, вы получаете это сообщение. Зачастую с тревожным звуком. Такое решение есть и у нас, в Казахстане, этот продукт операторами уже разработан и протестирован совместно с МЧС», - сказал вице-министр.

Такие сообщения, добавил он, распространяются локально по базовым станциям. И сейчас с депутатами обсуждается внесение нормы в статью 6 закона «О гражданской защите», которая позволяет такое решение использовать.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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