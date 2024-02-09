Ревизию республиканского бюджета на сокращение расходов проведут в течение 10 дней

Новый премьер-министр Олжас Бектенов пообещал, что этот состав кабинета министров будет правительством решительных действий. И в пятницу в ходе первого заседания поручил министерству финансов провести ревизию республиканского бюджета на предмет существенного сокращения расходов. Более того, в течение месяца такая же работа должна быть проведена по местным бюджетам.

«Минфину в течение 10 дней провести ревизию республиканского бюджета и в течение месяца – всех местных бюджетов на предмет существенного сокращения расходов, не имеющих первостепенного значения. Никто не должен сорить деньгами», - цитирует Бектенова пресс-служба правительства.

Также премьер-министр поручил практически заново переписать проект нового Налогового кодекса и изменить его философию.

«Следует учесть мнения экспертного и бизнес-сообщества. Налоговый кодекс должен стимулировать бизнес-активность, мотивировать к укрупнению бизнеса, а не наоборот», - заявил он.

При этом, отметил премьер, нужно предусмотреть полную цифровизацию администрирования и навести порядок в вопросе предоставления налоговых льгот. А в целом – создать условия, при которых бизнесу будет выгодно работать по принципу «роста», не опасаясь фискальных издержек и административных нагрузок.

Кроме того, глава кабинета министров поручил своему первому заместителю Роману Скляру в течение 10 дней провести переговоры с собственниками всех крупных промышленных предприятий. Последние должны предоставить конкретные планы по созданию в ближайшее время новых производств высокого передела. Он указал на необходимость увеличения закупок казахстанских товаров, работ и услуг.

«Во всех сметах должны быть заложены казахстанские стройматериалы и другие позиции. Также проведите ревизию сметной документации на предмет завышения стоимости материалов и работ. Ни для кого не секрет, что сметы раздуваются. Надо навести порядок», - сказал Бектенов.

Говоря об обеспечении водными ресурсами, премьер-министр поручил профильному министерству подготовить комплекс мер по рациональному водопотреблению в отраслях экономики, а также проработать кампанию по внедрению культуры водопользования. А в течение месяца – выработать предложения по привлечению частных инвестиций в строительство заводов по переработке твердых бытовых отходов.

«Предложения – это значит конкретные проекты с потенциальными инвесторами и сроками реализации, а не просто общее видение», - подчеркнул он.

Также новый премьер обратил внимание на необходимость реформирования системы обязательного социального медицинского страхования.

«Считаю, что система ОСМС требует серьезного переформатирования. Увеличивать ее финансирование при таком неэффективном расходовании средств, приписках – недопустимо. Отрасль требует полной цифровизации и прозрачности», - считает глава правительства.

В целом, заявил он, новый состав кабинета министров будет «правительством решительных действий», которому «предоставлено достаточно полномочий». Бектенов подчеркнул, что «министры должны быть самостоятельными, оперативно решать отраслевые вопросы на своем уровне», соответственно, «темп работы будет высоким, а спрос – жестким».