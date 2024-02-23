Документ предусматривает запрет для представителей ЛГБТ на наставничество над детьми-сиротами
Токаев подписал закон по вопросам образования, наставничества и безопасности детей
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Президент Казахсана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законы по вопросам образования, наставничества и безопасности детей, сообщила Акорда.

Документом предусматривается запрет на застройку при отсутствии рядом школы, детского сада и больницы, обязательное обследование объектов образования старше 30 лет на предмет безопасности и ограничение на использование учениками телефонов во время уроков.

Кроме такого, законопроект вводит понятие наставничества на безвозмездной основе над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Согласно документу, наставник оказывает индивидуальную поддержку и помощь в подготовке к самостоятельной жизни. При этом, наряду с другими ограничениями, в законопроекте прописано, что наставником не может быть «лицо, придерживающееся нетрадиционной сексуальной ориентации».

Как сообщало радио «Азаттык», первый вице-министр просвещения Наталья Жумадильдаева сказала, что соответствующие механизмы уже есть.

«У нас эти же нормы распространяются и на усыновление, и есть механизмы, которые не допускают, что к ребенку либо в качестве наставника, либо в качестве усыновителя может быть определен такой человек», – цитирует вице-министра издание.

Жумадильдаева также ответила на вопросы журналистов о том, как будет определяться ориентация потенциальных наставников. По ее словам, для этого используется специальный психологический тест, по которому уже из «4100 выбрали только 280 человек».

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

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