В США хотят законодательно запретить TikTok

Американские чиновники считают, что TikTok дает возможность Китаю собирать персональные данные
Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предусматривающий блокировку на территории страны соцсети TikTok, сообщает Русская служба ВВС. Документ должен одобрить сенат. Президент США Джо Байден заявил о готовности подписать закон, если он пройдет одобрение в сенате.
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