В США хотят законодательно запретить TikTok

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предусматривающий блокировку на территории страны соцсети TikTok, сообщает Русская служба ВВС . Документ должен одобрить сенат. Президент США Джо Байден заявил о готовности подписать закон, если он пройдет одобрение в сенате.

Законопроект позволяет ввести запрет на TikTok в магазинах приложений до тех пор, пока платформа не будет выведена из материнской компании — китайской ByteDance. По мнению американских законодателей, эта компания связана с компартией КНР и потенциально дает Пекину возможность собирать данные об американцах.