Американские чиновники считают, что TikTok дает возможность Китаю собирать персональные данные
В США хотят законодательно запретить TikTok
Фото pixabay.com

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предусматривающий блокировку на территории страны соцсети TikTok, сообщает Русская служба ВВС. Документ должен одобрить сенат. Президент США Джо Байден заявил о готовности подписать закон, если он пройдет одобрение в сенате.

Законопроект позволяет ввести запрет на TikTok в магазинах приложений до тех пор, пока платформа не будет выведена из материнской компании — китайской ByteDance. По мнению американских законодателей, эта компания связана с компартией КНР и потенциально дает Пекину возможность собирать данные об американцах.

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