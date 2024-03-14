Сенаторы предложили установить запрет на рекламу вейпов в Казахстане

В четверг в ходе пленарного заседания сенат в двух чтениях рассмотрел закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения», которым вводится запрет на оборот некурительных табачных изделий и вейпов и уголовная ответственность за их ввоз и производство. В связи с этим депутаты внесли свои поправки, которыми из Кодекса об административных правонарушениях исключаются нормы, регламентирующие ответственность за нарушение правил продажи указанных изделий. Вместе с тем сенаторы предложили запретить рекламу вейпов. Со своими поправками депутаты вернули законопроект в мажилис.

«Рассматриваемым законом предлагается запретить оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них, с включением ответственности в Уголовный кодекс. Вместе с тем, ввиду установления уголовной ответственности за вышеуказанное деяние, необходимо исключить из Кодекса об административных правонарушениях нормы, регламентирующие ответственность за нарушение правил продажи указанных изделий», - сказала депутат сената Айнур Аргынбекова.

Законопроектом, принятым мажилисом ранее, предлагается ввести в Уголовный кодекс статью 301 «Оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них». Санкция этой статьи предусматривает, что продажа и распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них наказывается штрафов в размере до 200 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 2-00 часов, либо арестом на срок до 50 суток. А ввоз и производство наказываются штрафом в размере до 2 тыс. МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. Если все это совершено преступной группой, сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере или неоднократно, предусматривается штрафом в размере до 5 тыс. МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Вместе с тем сенаторы предложили установить запрет на рекламу некурительных табачных изделий и электронных систем потребления (вейпов) и, соответственно, на рекламу таких товаров с использованием элементов товарного знака или названия, а также на проведение различных мероприятий, в том числе розыгрышей призов, лотерей, направленных на стимулирование спроса и интереса к некурительным табачным изделиям и вейпам.

Между тем в законопроекте предусмотрен ряд поправок, направленных на поддержку медицинских работников. В частности, вводится обязательное страхование профессиональной ответственности медицинских работников.

«Данная модель полагает рассмотрение жалобы независимой комиссией, созданной в медицинской организации с привлечением профильных экспертов, профессиональных медицинских ассоциаций, страховой компании, представителей пациента, профессиональных медиаторов и иных экспертов, с применением элементов медиации. И предлагает урегулировать конфликт в самой медицинской организации», - пояснила сенатор.

Кроме того, предлагается предоставлять детям медработников, погибших или получивших инвалидность при исполнении служебных обязанностей, гранты на обучение в вузах, в приоритетном порядке – места в дошкольных организациях, а медработникам по остродефицитным специальностям, прибывшим на работу в сельскую местность на срок не менее 5 лет, выплачивать единовременную денежную выплату в размере 100-кратной величины минимальной заработной платы, возмещать транспортные расходы, связанные с проездом.