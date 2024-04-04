Нереализованную продукцию казахстанских луководов обещали скупить торговые сети

Министерство провело онлайн-встречу с представителями 16 крупнейших торговых сетей страны по проблеме нереализованных с прошлого года остатков лука отечественных производителей. В итоге четыре торговые сети купят лук напрямую.

В 2023 году урожай вырос на 23%, составив 1,1 млн тонн, что привело к кризису перепроизводства этого товара в стране. Как сообщает министерство сельского хозяйства, это произошло на фоне повышения спроса на лук в 2022-2023 годы, из-за чего многие страны увеличили площади посева. Результатом увеличения предложения стало резкое падение цен на мировом рынке текущего сезона. Как писала аналитическая платформа East Fruit, цены на казахстанский лук упали в 10 раз.

После того как выяснилось, что у фермеров не было твердых контрактов по сбыту лука, была создана оперативная рабочая группа из представителей разных государственных структур для реализации непроданного товара на внешних и внутренних рынках.

Как утверждают в комитете торговли, в декабре и январе прошлого года фермерам Жамбылской и Алматинской областей поступало предложение по продаже лука со стороны афганских и пакистанских бизнесменов, но фермеры отказались в обоих случаях, не сойдясь в цене. Также утверждается, что им было предложено 100 бесплатных мест на рынке «Алтын Орда» для продажи товара, но они не смогли его реализовать.

На сегодня на складах остаются 130 тыс. тонн нереализованной продукции.

В основном казахстанский лук экспортируется в Пакистан. Сейчас ведутся переговоры об экспорте лука в Грузию и Италию. Также на пунктах пропуска границы Казахстана и Узбекистана установлен зеленый коридор для бесперебойных экспортных поставок лука.