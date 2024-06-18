В Казахстане будут субсидировать строительство, реконструкцию и пополнение оборотных средств торговых объектов. Эти изменения были внесены министерством торговли и интеграции в отраслевые правила, сообщает КазТАГ,

«Нами внесены соответствующие изменения в отраслевые правила, принят совместный приказ, где предусмотрено субсидирование процентной ставки для строительства, реконструкции и пополнения оборотных средств торговых объектов», — заявил председатель комитета торговли Минторговли Айдар Абилдабеков на брифинге во вторник.

Также торговля обеспечивает рабочими местами более 1,5 млн человек. Индекс физического объема торговли за январь-май 2024 года составил 103,1%: оптовой – 102,2% или Т15 трлн, розничной – 105,2% или Т6,8 трлн.

По его словам, продукции отечественных производителей АПК установлены встречные обязательства по доступу к торговым полкам.