Эти изменения были внесены министерством торговли и интеграции в отраслевые правила
В Казахстане будут субсидировать строительство, реконструкцию и пополнение оборотных средств торговых объектов. Эти изменения были внесены министерством торговли и интеграции в отраслевые правила, сообщает КазТАГ,
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