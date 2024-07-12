Нацбанк снова снизил базовую ставку

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение снизить базовую ставку на 25 б. п. – с 14,50% до 14,25% годовых с коридором +/- 1 п.п.

В пресс-службе Нацбанка пояснили, что годовая инфляция в мае и июне продолжила постепенное снижение, складываясь в пределах прогнозов и располагаясь ниже их центрального значения, а инфляционные ожидания населения, по сравнению с апрелем, снизились.

В то же время внешний инфляционный фон становится менее благоприятным ввиду роста цен на продовольствие в мире и ускорения инфляции в России, а во внутренней экономике сохраняется инфляционное давление вследствие устойчивого внутреннего спроса, поддерживаемого фискальным стимулированием и потребительским кредитованием, а также продолжающейся реформы регулируемых цен.

«Национальный банк будет отслеживать поступающие данные, в том числе устойчивую часть инфляции и траекторию схождения общей инфляции к таргету. В рамках предстоящего в августе прогнозного раунда будет оценен формируемый баланс рисков, включая параметры фискальной политики, а также эффект смягчения денежно-кредитных условий вследствие курсового фактора», - заявил регулятор, добавив также, что денежно-кредитные условия будут умеренно жесткими до тех пор, пока инфляция не достигнет 5%.

Годовая инфляция в июне снизилась до 8,4%, в основном за счет более низкой инфляции продовольственных товаров и снизившихся темпов реализации тарифной реформы, а месячная инфляция в июне снизилась до 0,4%. Рост экономики за январь – май оценивается в 3,7%.

Очередное плановое решение по базовой ставке будет объявлено 29 августа.