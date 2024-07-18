Журналиста Думана Мухаммедкарима положили в многопрофильную больницу Конаева

Журналиста Думана Мухаммедкарима, которого обвиняют в «участии в запрещенной организации» и «финансировании экстремизма», положили в многопрофильную больницу Конаева. Длительные голодовки, стресс и переохлаждение во время перевозок зимой из Талдыкоргана в Конаев и обратно, сказались на состояние здоровья журналиста, заявил корреспонденту «Власти» по телефону его адвокат Галым Нурпеисов.

«Его положили в спецпалату в многопрофильной больнице города Конаева. Сегодня Думан получает уже систему», – отметил Нурпеисов.

По словам адвоката, у Мухаммедкарима уже давно есть проблемы со здоровьем. По этой причине они неоднакратно писали письма и жалобы, в том числе министру здравоохранения и омбудсмену. Однако, по его словам, все жалобы не удовлетворялись.

Позже адвокат сделал обращение к судье о том, чтобы он взял в свои руки инициативу по защите здоровья Мухаммедкарима. Он также отметил в суде, что «бездействие равносильно к жесткому обращению».

«Длительные голодовки, сильное переохлаждение зимой, когда его возили из Талдыкоргана в Конаев и обратно, отсутствие лечения и малоподвижный образ жизни, а также стресс отразились на его здоровье. Сейчас у него «букет» заболеваний. Те старые проблемы, на которые ранее не обращали внимания по молодости, на базе такого мощнейшего психоэмоционального стресса начали давать о себе знать», – говорит адвокат.

По его словам, на восстановление здоровья Мухаммедкарима может уйти один или полтора года.

Следующее судебное заседание по его делу назначено на 22 июля.

Думан Мухаммедкарим находится под стражей с июня 2023 года. Cуд над ним начался 12 февраля в закрытом режиме. Журналист отказался от защиты и объявил голодовку, потребовав открытого суда.

8 февраля международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала прекратить необоснованное дело против него, заявив, что власти в Казахстане ужесточают преследования критиков правительства по схожим обвинениям.

26 февраля Думан Мухаммедкарим пожаловался на жестокое обращение по пути из суда в Конаеве в СИЗО в Талдыкоргане. В знак протеста, а также требуя открытого суда над собой, он нанес себе увечье. В начале марта сообщалось, что он признан потерпевшим по делу, возбужденному п. 1 ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса (жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки). 10 апреля журналист объявил голодовку. Он требовал, чтобы его перевезли в город Конаев или Алматы. Спустя месяц Мухаммедкарим прекратил голодовку. 17 мая стало известно, что уголовное дело по жестокому обращению в отношении журналиста прекращено за отсутствием в действиях полицейских состава уголовного правонарушения.