Жители Алматы пожаловались в МВД на работу полиции

Коллективную жалобу в МВД подали потерпевшие в инциденте, произошедшем около 15 часов 13 июля, когда пятеро 19-летних молодых людей припарковали машину напротив одного из домов в частном секторе Жетысуского района Алматы, чтобы забрать посуду для поминального обеда. Владельцы дома, по словам потерпевших, спровоцировали конфликтную ситуацию, в ходе которой молодые люди были избиты. Нападавших было трое. Телесные повреждения также получили двое соседей, пытавшихся помочь молодым людям.

К месту происшествия родители потерпевших вызвали наряд полиции и скорую помощь. Пострадавших доставили в городскую клиническую больницу №4, пятерым поставили диагноз "травма головы", "ушибленная рана" затылочной области и наложили швы.

14 июля была составлена коллективная жалоба родителей потерпевших на имя министра внутренних дел Ержана Саденова. В ней говорится, что “управление полиции Жетысуского района не провело в полном объеме необходимый комплекс мероприятий по сбору доказательной базы противоправных действий со стороны Шефузова М., Малик К., Пугачева А.” В частности, утверждается, что полиция не изъяла использованные для нападения предметы - перцовый баллончик и не изъяла видео с камер наблюдения.

Пресс-служба департамента полиции Алматы сообщила редакции Власти, что по факту нанесения телесных повреждений было возбуждено уголовное дело: “Трое подозреваемых задержаны и доставлены в полицию. Их действиям будет дана правовая оценка и последует соответствующая ответственность. С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных потерпевшими, назначена судебно-медицинская экспертиза”.

Однако сестра одного из пострадавших утверждает, что все трое подозреваемых свободно передвигаются по городу, а уголовное дело возбудили только в отношении одного из нападавших, двое других проходят как свидетели.

Пресс-службы департамента полиции Алматы не ответила на дополнительный запрос Власти по этому поводу.

Один из подозреваемых ранее уже спровоцировал конфликт - он напал на водителя скорой помощи из-за того, что тот припарковался возле его дома.