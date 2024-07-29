Прокурор запросил для журналиста Думана Мухаммедкарима семь лет лишения свободы

В понедельник в Конаеве начались судебные прения по делу журналиста Думана Мухаммедкарима, которого обвиняют в «участии в запрещенной организации» и «финансировании экстремизма». Прокурор во время прений запросил для Мухаммедкарима семь лет лишения свободы и три года запрета на политическую деятельность, сообщает «Радио Азаттык».

Думан Мухаммедкарим - оппозиционный журналист и автор YouTube канала Ne Deidi. Он снимал ролики на политические темы и открыто критиковал власти Казахстана. В 2023 году он принимал участие в парламентских выборах в качестве кандидата.

В прошлом году журналиста несколько раз арестовывали, а затем завели уголовные дела, обвинив в «участии в запрещенной организации» и «финансировании экстремизма». Обвинения были вызваны интервью с оппозиционным политиком Мухтаром Аблязовым. По данным психолого-филологической экспертизы интервью, проведенной по заказу государства, некоторые слова Мухаммедкарима «пропагандируют экстремистские идеи и взгляды» и «свидетельствуют о признаках участия в деятельности экстремистской организации ДВК».

Думан Мухаммедкарим находится под стражей с июня 2023 года. Cуд над ним начался 12 февраля 2024 года в закрытом режиме. Журналист отказался от защиты и объявил голодовку, потребовав открытого суда.

8 февраля 2024 года международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала прекратить необоснованное дело против него, заявив, что власти в Казахстане ужесточают преследования критиков правительства по схожим обвинениям.

26 февраля Думан Мухаммедкарим пожаловался на жестокое обращение по пути из суда в Конаеве в СИЗО в Талдыкоргане. В знак протеста, а также требуя открытого суда над собой, он нанес себе увечье. В начале марта сообщалось, что он признан потерпевшим по делу, возбужденному п. 1 ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса (жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки).

10 апреля журналист объявил голодовку. Он требовал, чтобы его перевезли в город Конаев или Алматы. Спустя месяц Мухаммедкарим прекратил голодовку. 17 мая стало известно, что уголовное дело по жестокому обращению в отношении журналиста прекращено за отсутствием в действиях полицейских состава уголовного правонарушения.

18 июля журналиста Мухаммедкарима положили в многопрофильную больницу Конаева. Длительные голодовки, стресс и переохлаждение во время перевозок зимой из Талдыкоргана в Конаев и обратно негативно сказались на состоянии здоровья журналиста.