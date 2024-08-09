В Семее участвовавшего в слушаниях по АЭС активиста арестовали на 15 суток

В четверг в Семее во время публичных слушаний по строительству АЭС активиста Елдоса Досанова полицейские силой вывели из зала, а поздно вечером того же дня, в 22:00, суд арестовал его на 15 суток по статье 667 Кодекса об административных правонарушениях за «неподчинение требованиям полиции».

По словам Досанова, полицейские, которые силой вывели его из зала, где проходили слушания, не представились и не показали свои служебные удостоверения.

«Я участвовал в публичных слушаниях, чтобы выразить свое мнение, как гражданин этой страны и подвергся различным провокациям», – говорил Досанов в прямом эфире в Instagram.

В свою очередь прокурор отметил, что в тот день Досанова надо было отвезти в полицейский участок для того, чтобы составить протокол по статье 489 части 10 (участие в деятельности незарегистрированного объединения). В своей речи Досанов упомянул, что его незаконно преследуют за участие в незарегистрированной партии «Алға, Қазақстан!». Он назвал это дело сфабрикованным.

«У него потребовали пойти добровольно, но Досанов не подчинился требованиям правоохранителей, после чего во время публичных слушаний мешал участникам и кричал», - сказал прокурор.

Елдос Досанов – активист города Семей, поднимающий общественно-политические вопросы. 20 октября 2023 года его привлекали к административной ответственности за политическое высказывание после публичного просмотра фильма «Оян, қазақ».

Президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал проведение референдума в своем послании народу 1 сентября прошлого года. С тех пор министерство энергетики провело около 15 формальных встреч с населением в регионах, на которые, как правило, не приглашались противники строительства станции. В конце июня президент Токаев объявил, что референдум по вопросу строительства АЭС состоится осенью этого года, а точную дату должно определить правительство.