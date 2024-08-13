Главное судебное разбирательство по делу об убийстве Аль-Бейне Зариповой назначено на 27 августа

Во вторник в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы состоялось предварительное слушание по делу об убийстве 42-летней Аль-Бейне Зариповой, в котором подозревается её супруг Сабыржан Зарипов.

Согласно обвинительному акту, 31 января 2024 года, около 3:30 утра, подсудимый Зарипов встретил в аэропорту Алматы свою жену Аль-Бейне Зарипову, которая прилетела из Дубая.

«Поднявшись на второй этаж дома, супруги вступили в добровольный половой акт. После чего Зарипов начал спрашивать у своей жены, почему она не отвечала на звонки, когда находилась в Дубае. Зарипова ответила ему, что изменяет с другим и собирается подать на развод», — зачитал прокурор Ерлан Куанбаев.

Родные Аль-Бейне Зариповой ранее отвергли версию о том, что она могла вступить с мужем в половую связь добровольно, поскольку после многолетнего семейного насилия она предприняла попытку уйти от мужа за полгода до убийства, а в Алматы прилетела, чтобы повидаться с 12-летней дочерью.

По данным обвинения, убийство Аль-Бейне произошло в цокольном этаже дома, куда супруги якобы спустились, чтобы поговорить, поскольку на тот момент на втором этаже дома спала их несовершеннолетняя дочь.

По словам прокурора, на почве ревности и злости Зарипов схватил нож, подошел к жене и нанес ей множество ударов по разным частям тела — в область шеи, бедра, живота и груди.

От полученного удара в область грудной клетки Аль-Бейне Зарипова упала на пол. После этого обвиняемый, не вынимая нож из её тела, поднялся наверх.

«После совершения убийства Зарипов стал обдумывать свои дальнейшие действия, понимая, что скрыть совершённое убийство будет невозможно, с целью финансовой помощи для содержания дочери у Зарипова возник преступный умысел, направленный на совершение кражи», — зачитал обвинение прокурор.

Сначала Зарипов отвез дочь в дом своей сестры и передал той банковские карты. Затем, около 9:12 утра, он взял мобильный телефон убитой супруги и через онлайн-банкинг перевёл со счета компании, в которой Аль-Бейне работала бухгалтером, на счёт своего ИП 4,7 млн тенге.

До начала оглашения обвинительного акта подсудимый Зарипов отказался от суда присяжных и потребовал, чтобы его лицо не показывали в СМИ. Судья Бахытхан Бакирбаев удовлетворил это ходатайство.

В свою очередь адвокат обвиняемого Дамир Жанабеков потребовал ограничить доступ СМИ к процессу. Это ходатайство судья отклонил.

Также защита обвиняемого ходатайствовала о возобновлении досудебного расследования, так как, по их словам, были допущены существенные нарушения законодательства. В частности, их не удовлетворило то, что в деле содержатся две психолого-психиатрические экспертизы — одна подтверждала, другая опровергала, что Зарипов в момент убийства находился в состоянии аффекта. При возвращении дела прокурору защита отметила необходимость проведения повторной экспертизы.

Судья Бакирбаев отклонил это ходатайство, отметив, что эти вопросы могут быть разрешены в ходе главного судебного разбирательства, и назначил его на 27 августа.

Ранее родные Аль-Бейне Зариповой провели пресс-конференцию, потребовав переквалифицировать обвинение в отношении её супруга и отвергали версию о состоянии аффекта подозреваемого Сабыржана Зарипова, с которым женщина состояла в браке 15 лет. Они утверждали, что убийству предшествовало многолетнее семейно-бытовое насилие.