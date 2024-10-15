​Рост активов Нацфонда поддерживает только инвестиционный доход — Сулейменов

Единственным фактором, который поддерживает рост активов Национального фонда, является инвестиционный доход. При этом изъятия по-прежнему превышают поступления в него, заявил во время заседания правительства председатель Национального банка Тимур Сулейменов.

«Баланс поступлений и изъятий средств Нацфонда складывается отрицательным, то есть, изъятия превышают поступления. В этих условиях единственным фактором, который поддерживает рост средств Нацфонда, является инвестиционный доход, составивший 10,27% или $6,16 млрд за 9 месяцев», — заявил Сулейменов.

В целом, по его словам, за 9 месяцев 2024 года активы Нацфонда увеличились на 4,5% и составили $62,7 млрд.

11 октября глава Нацбанка сообщил на брифинге, что правительство Казахстана запросило из Нацфонда дополнительный целевой трансферт в 2 трлн тенге. Он подчеркнул, что Нацбанк предлагает включить целевой трансферт в периметр бюджетного правила, чтобы кабинет министров не мог произвольно увеличивать его, как это происходит сейчас.

В 2024 году правительство уже получало целевой трансферт из Нацфонда в 1,6 трлн тенге. С учетом вновь запрошенных средств размер трансферта увеличится до 3,6 трлн тенге.

Президент и правительство многократно говорили о необходимости сокращать изъятия из Нацфонда, в том числе для выполнения задачи, поставленной Токаевым, — нарастить его до $100 млрд к 2030 году. Однако изъятия из Нацфонда продолжают расти и в последние два года достигли своего пика.