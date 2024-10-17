Война в Украине может закончиться в 2025 году, считает Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая накануне в Верховной раде, представил «план победы», который состоит из пяти пунктов и трех тайных положений. И если этот план будет реализован, то война в Украине может закончиться в 2025 году, уверен он. С этим планом Зеленский ездил в конце сентября в США, сообщает Русская служба ВВС .

Зеленский считает, что «ни один российский ультиматум не будет иметь смысла». Но «если план будет реализован», то «войны может завершиться в следующем году», заявил он.

«Россия должна навсегда потерять контроль над Украиной и даже потерять желание такого контроля. Это гарантия жизни для Украины. И в то же время – гарантия покоя для Европы», - говорится в заявлении Зеленского.

Первый пункт в плане подразумевает, что Украина должна вступить в НАТО «сейчас».

Второй пункт – это оборона. Он предусматривает, что операции на территории России продолжатся, при этом должны быть сняты ограничения на удары по ее территории, расширить использование дронов и ракет. Также в этом пункте говорится, что российскую авиацию нужно уничтожать совместно с партнерами Украины. И в этом пункте есть тайное приложение.

Зеленский считает, что этот пункт заставит россиян начать понимать, «что такое война, и разворачивать ненависть в сторону Кремля».

В третьем пункте предлагается разместить на территории Украины некий неядерный стратегический пакет сдерживания, который будет достаточным для защиты от любой военной угрозы со стороны России. В этом пункте также есть тайное приложение.

Четвертый пункт — это развитие экономического потенциала Украины и усиление санкций. Здесь также есть тайное приложение.

Последний, пятый, пункт рассчитан на послевоенное время и предусматривает, что украинские военные могут использовать свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы, заместить часть американского контингента в Европе.

По данным Украинской службы Би-би-си, «план победы» офис президента готовил в полной секретности без участия правительства и экспертов, чтобы добиться эффекта неожиданности.

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью РБК-Украина сообщил, что в тайных приложениях к «плану победы» говорится о возможности ударов по территории России, об уничтожении важных объектов, в том числе и мест накопления войск, и о том, какое оружие для этого необходимо.

«Там, в приложениях, как раз проговорено, какое должно быть оружие, чтобы разрушать логистику очень далеко от линии фронта, уничтожать объекты накопления и производства, в том числе, где будет накапливаться живая сила в глубине РФ, какие именно цели будут поражены и сколько для этого нужно оружие», - сказал Подоляк.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отказался приветствовать «план победы», заявив лишь, что он и союзники «принимают его к сведению», сообщает Associated Press.

«У плана много аспектов и много политических и военных вопросов, которые нам действительно нужно обсудить с украинцами, чтобы понять, что за ним стоит, увидеть, что мы можем сделать, а что нет», - сказал Рютте.

Он не стал обсуждать, когда Украина может присоединиться к НАТО, поскольку союзники запросили у Зеленского дополнительную информацию о его «плане победы».

По словам Рютте, сейчас необходимо сосредоточиться на оказании помощи Украине в возвращении территорий и укреплении ее позиций для любых будущих мирных переговоров.