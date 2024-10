США включили еще одну казахстанскую компанию в санкционный список

По данным Минфина, Kazstanex вместе со своим узбекским филиалом Uzstanex выступали номинальными получателями партий станков из Европы, которые затем отправляли в расположенную в Китае компанию Shanghai Winsun Imp and Exp Co Ltd (Shanghai Winsun) для доставки в Россию.

Они согласовывали свои действия с гражданами России Игорем и Татьяной Хоменко, которых координировал россиянин Александром Ушко, работающий в европейской станскостроительной компании. Минфин утверждает, что Ушко помогает закупать станки своему отцу - Сергею Ушко, который является директором российской компании «Технология Развития Открытых Систем».

Kazstanex занимается поставками станочного и промышленного оборудования. Ее учредителем и руководителем значится Василий Абрамов. Компания была основана в 2011 году и является поставщиком в рамках государственных закупок и «Самрук-Казына». Ее офис базируется в Алматы.

В июне этого года казахстанская компания «КБР-Технологии» была включена в санкционный список США из-за ее участия в поставках высокотехнологичного оборудования в Россию. «КБР-Технологии» - фигурант расследования, выпущенного при участии «Власти» в феврале.

В августе США включили зарегистрированное в Астане ТОО «CATU TECH» в свой санкционный список за помощь России в обходе санкций, введенных после начала войны в Украине. Компания была учреждена в марте 2022 года, менее чем через месяц после начала российского вторжения в Украину.