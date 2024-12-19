Правозащитники беспокоятся о здоровье активиста Айдара Мубаракова, задержанного перед референдумом о строительстве АЭС

В Алматы 29 сентября задержали 12 активистов, выступающих против строительства АЭС. У одного из них, Айдара Мубаракова, серьезные проблемы со здоровьем, сообщила правозащитница Бахытжан Торегожина на пресс-конференции в Казахстанском международном бюро по правам человека. Мубараков уже 20 дней держит голодовку в знак протеста. Его адвокат Еркин Кахаров написал в Facebook, что суд продлил еще на месяц арест пяти активистам.

«Ситуация усугубляется отсутствием у голодающего 60% желудка. Близких родственников к нему не пускают, потому что следователь ДП Алматы Усеров Р., в нарушении норм УПК, не хочет признавать их общественными защитниками. Все наши ходатайства игнорируются. Прокуратура и следственный суд сегодня продлили арест Айдара и других ещё на месяц. Остаётся рассчитывать только на суд и поддержку Всевышнего», – написал Кахаров.

На пресс-конференции выступил Галым Нурпеисов – адвокат осужденного журналиста Думана Мухаметкарим. Он отметил, что Мухаметкарим в начале декабря нанес себе увечье для того, чтобы обратить внимание на свое дело. Позже в КУИС опровергли эту информацию. Однако Нурпеисов уверяет, что сам видел следы от порезов на теле своего подзащитного.

Голодовку сейчас держит и Марат Жыланбаев, руководитель инициативной группы по созданию оппозиционной партии «Алға, Қазақстан!», марафонец и активист, приговоренный в прошлом году к семи годам колонии. По словам его адвоката Мейиржана Доскараева, он с 13 ноября на голодовке. Он требует, чтобы ему позволили общаться со своей семьей по Skype, который отключен в учреждении с 9 октября.

После пресс-конференции собравшиеся там гражданские активисты направились в департамент полиции города Алматы. Они выдвинули три требования – позволить адвокатам ознакомиться с материалами дела, предоставить пяти активистам общественных защитников в лице их родственников, а также перевести их под домашний арест.

Напоминаем, что 29 сентября в Алматы задержали 12 активистов, выступающих против строительства АЭС. Семерых из них отпустили под подписку о невыезде: Нургул Жексембиеву, Акмарал Шатемиркызы, Галину Аккузову, Женис Максутову, Ракыш Токманбет, Азата Толеухана и Ерболата Аубакирова.

Еще пять человек 1 октября были арестованы на два месяца за «организацию массовых беспорядков» - это Нурлан Жаулибаев, Жанат Казакбай, Фазылжан Сыздыков, Нурлан Темиргалиев и Айдар Мубараков. В отношении них были возбуждены уголовные дела. Им вменяют «попытку организации массовых беспорядков»

В полиции заявляли, что эти пятеро активистов планировали массовые беспорядки, а по итогам психолого-филологической экспертизы выявлены призывы к митингу, сбор средств на организацию митинга, а также призыв к борьбе с властью.