Сарсенбаеву вменили в вину отказ подчиниться требованиям прекратить съемку на месте крушения самолета Azerbaijan Airlines вблизи Актау днем в среду.

Снимки Сарсенбаева использовало большинство мировых информационных агентств, включая Reuters, они опубликованы крупнейшими изданиями мира, в том числе The New Times, The Guardian, CNN и другими.

Адвокат Суюндуков также отметил, Сарсенбаев заявил, что не мешал работе сотрудников правоохранительных органов, а также спецслужб. «Находился на достаточно отдаленном расстоянии и производил съемку с использованием дрона. С должностными лицами, представителями власти не контактировал, как следствие, не получал никаких указаний о запрете съемки», - привел адвокат слова Сарсенбаева.