Умер американский кинорежиссер Дэвид Линч

Ему было 78 лет
Американский кинорежиссер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет, сообщает Русская служба ВВС. Летом прошлого года у него диагностировали эмфизему легких.
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