Умер американский кинорежиссер Дэвид Линч

Американский кинорежиссер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет, сообщает Русская служба ВВС . Летом прошлого года у него диагностировали эмфизему легких.

Дэвид Линч родился 20 января 1946 года в Мизуле, Монтана. Кинорежиссер, сценарист, художник и актер. Лауреат премии «Оскар» 2019 года за выдающиеся заслуги в кинематографе и «Золотой пальмовой ветви». При этом он трижды номинировался на «Оскар» за лучшую режиссуру.

Дэвид Линч известен своей сюрреалистичной атмосферой на грани реальности и сна. Среди его работ – сериал «Твин Пикс», фильмы «Малхолланд Драйв», «Шоссе в никуда», «Человек-слон», «Дюна» (1984) и «Внутренняя империя».