Управляющего плотиной Магаджанского водохранилища приговорили к ограничению свободы

Приговором Хромтауского районного суда директор ТОО, в доверительном управлении которого находится плотина Магаджанского водохранилища, признан виновным по статье 254 Уголовно кодекса (недобросовестное отношение к обязанностям) и осужден на 2 года 6 месяцев ограничения свободы, сообщила прокуратура Актюбинской области.

Также ему три года запрещено заниматься деятельностью в сфере водного хозяйства.

Согласно материалам дела, директор ТОО «из корыстных соображений не принял меры по сбросу воды». В результате 2 апреля 2024 года произошел ее прорыв, что привело к затоплению поселков Табантал, Кызылту и Бескоспа. Были эвакуированы 215 человек.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в 2014 году плотина была передана частной компании в доверительное управление для ведения рыбного хозяйства. Однако ТОО ненадлежаще выполнило свои обязанности по содержанию и обслуживанию плотины.