Управляющего плотиной Магаджанского водохранилища приговорили к ограничению свободы

Во время весенних паводков 2024 года произошел прорыв плотины
Приговором Хромтауского районного суда директор ТОО, в доверительном управлении которого находится плотина Магаджанского водохранилища, признан виновным по статье 254 Уголовно кодекса (недобросовестное отношение к обязанностям) и осужден на 2 года 6 месяцев ограничения свободы, сообщила прокуратура Актюбинской области.
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