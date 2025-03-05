Аким ВКО обещает до конца года обеспечить всех жителей региона качественной питьевой водой

В частности, аким сообщил, что в региона введено свыше 400 тыс. кв. М жилья, открыто 46 новых производств, в рамках нацпроектов построены 18 объектов здравоохранения и капитально отремонтированы шесть, а также построены пять школы и будет построено еще семь.

Кроме того, для поддержки рабочих специальностей совместно с «Отбасы банком» запущена региональная льготная ипотечная программа «Шығыс маманы».

Также Нурымбет Сактаганов заявил, что до конца года все население области будет на 100 % обеспечено качественной чистой питьевой водой. Для этого будут завершены восемь проектов на сумму 14 млрд тенге.

А в ближайшие два года планируется привлечь в регион минимум 1,5 трлн тенге инвестиций, построить более 700 тыс. кв. метров жилья, 28 объектов социальной сферы, отремонтировать свыше 600 км дорог.

Касым-Жомарт Токаев в свою очередь поручил усилить работу по диверсификации экономики региона, расширению экспорта переработанной продукции и привлечению инвестиций и подчеркнул, что приоритетное внимание должно быть уделено решению экологических проблем и улучшению транспортной инфраструктуры.