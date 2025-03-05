Для этого будут завершены восемь проектов водоснабжения
Аким ВКО обещает до конца года обеспечить всех жителей региона качественной питьевой водой
фото Жанары Каримовой

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов доложил президенту о социально-экономическом развитии региона, сообщила пресс-служба Акорды.

В частности, аким сообщил, что в региона введено свыше 400 тыс. кв. М жилья, открыто 46 новых производств, в рамках нацпроектов построены 18 объектов здравоохранения и капитально отремонтированы шесть, а также построены пять школы и будет построено еще семь.

Кроме того, для поддержки рабочих специальностей совместно с «Отбасы банком» запущена региональная льготная ипотечная программа «Шығыс маманы».

Также Нурымбет Сактаганов заявил, что до конца года все население области будет на 100 % обеспечено качественной чистой питьевой водой. Для этого будут завершены восемь проектов на сумму 14 млрд тенге.

А в ближайшие два года планируется привлечь в регион минимум 1,5 трлн тенге инвестиций, построить более 700 тыс. кв. метров жилья, 28 объектов социальной сферы, отремонтировать свыше 600 км дорог.

Касым-Жомарт Токаев в свою очередь поручил усилить работу по диверсификации экономики региона, расширению экспорта переработанной продукции и привлечению инвестиций и подчеркнул, что приоритетное внимание должно быть уделено решению экологических проблем и улучшению транспортной инфраструктуры.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Создание реестра казахстанских товаропроизводителей законодательно закрепил мажилис
Новости
В Алматы до конца года внедрят различные абонементы в общественном транспорте
Новости
В общественном транспорте Алматы не будут вводить оплату банковскими картами из-за системы «Онай»
Просматриваемые
Новости
Акимат Усть-Каменогорска согласовал марш против перевода времени
Новости
Художник Паша Кас нарисовал новый мурал на стене в Алматы, где был Котенок Гав
Новости
Детский дом в Баганашиле переведут в Конаев этим летом
Новости
Атырауский НПЗ планируется расширить
Новости
В Астане, Алматы и Шымкенте введут нормативы по прописке и временной регистрации
Новости
Совет директоров Kaspi.kz рекомендует не выплачивать дивиденды за 2024 год