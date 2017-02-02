Уполномоченный по правам человека: 15 лет в официальных заявлениях

В сентябре 2017 года институт Уполномоченного по правам человека в Казахстане отметит свое 15-летие. Судя по пресс-релизам на официальном сайте, деятельность Уполномоченного весьма не хлопотная - встречи, конференции, выездные мероприятия и семинары. Vласть же решила описать многолетнюю работу этого правозащитного института с точки зрения важнейших официальных заявлений, которые его аппарат делал в связи с теми или иными событиями в стране.

В январе офис Аскара Шакирова опубликовал заявление о ситуации, связанной с введением временной регистрации граждан по месту пребывания. Уполномоченный поспешил успокоить всех негодующих: принятые правительством меры «в целом не противоречат» положениям международного права и «имеют обоснованный характер». Вместе с этим офис Омбудсмана отметила, что правоприменительная практика сопровождается «отдельными случаями нарушения прав и свобод граждан». Вариантов выхода из сложившейся ситуации было предложено два – строго регламентировать деятельность «причастных сотрудников» посредством специальных инструкций и определить переходный период с отсрочкой применения штрафных санкций к гражданам. Как восприняли в министерстве внутренних дел первое предложение, до сих пор неизвестно, а вот соответствующую отсрочку для казахстанцев сделали до середины марта. Кроме этого, ранее аппарат Уполномоченного по правам человека комментировал…

… положение казахстанских трудовых мигрантов в России. Случаи незаконного лишения свободы, эксплуатации и жестокого обращения с нашими бывшими соотечественниками в Москве учреждение Уполномоченного рассматривает с 2013 года. Сотрудники следственных органов Казахстана не смогли провести полноценное расследование по вопиющим фактам на месте, поэтому Аскар Шакиров несколько дней назад воспользовался своей последней возможностью повлиять на ситуацию – обратился к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации. Он попросил коллегу «оказать в пределах своей компетенции необходимое содействие и контроль в рассмотрении и принятии действенных мер по имевшим место фактам».

… вопросы соблюдения прав человека на пограничном пункте «Кордай». В ответ на взволнованное обращение кыргызского Уполномоченного по правам человека, казахстанский офис заявлял следующее: «Существующий на обеих сопредельных территориях огороженный проход, названный Вами со слов граждан «тюрьмой Освенцима», действительно, требует существенного переоборудования». Никаких других возмутительных нарушений сотрудники Национального центра по правам человека на «Кордае» не обнаружили, поэтому Шакиров ограничился уж совсем местечковым пожеланием - «расширить вышеуказанный коридор для прохода граждан до размеров, достаточных для обеспечения комфортного перехода людей даже в пиковые периоды, а также создать приемлемые помещения для ожидания».

… несанкционированные митинги по земельным вопросам. Уполномоченный по правам человека в своем заявлении признал лишь то, что задержания журналистов, допущенные полицией, «недопустимы в соответствии с общепринятыми международно-правовыми стандартами и национальным законодательством». В остальном же Шакиров полностью оправдал действия правоохранителей, действовавших, по его словам, «в рамках действующего законодательства». Вместе с этим Уполномоченный напомнил, что «конвенционными органами ООН, гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами неоднократно поднимался вопрос совершенствования национального законодательства, регулирующего порядок организации и проведения мирных собраний». О своем личном отношении к этому вопросу Шакиров предпочел умолчать.

… реформу образования и обеспечение прав детей. Дважды за свою 15-летнюю историю Уполномоченный по правам человека официально обращался к министрам образования и науки. В первый раз его озабоченность вызвало «отсутствие должного внимания» со стороны ведомства к вопросам ликвидации насилия в отношении школьников, невнимание к качественному обеспечению прав детей и «формализм, переходящий в халатность». Претензии к министру образования и науки Ерлану Сагадиеву касались процесса перехода к новому формату школьного обучения, который, по мнению Шакирова, «должен быть не объектом эмоций, а предметом профессионального, научного изучения». В наличии последнего Уполномоченной и выразил сомнение: «Министерством до настоящего времени перед обществом не озвучена исчерпывающая информация о результатах такого анализа, что дает широкой общественности основание делать вывод о том, что такая работа не проводится».

… действия банков. В 2009 году Уполномоченный по правам человека направил официальное обращение в правительство, в котором заявил, что действия банков «ограничивают равные права добросовестных заемщиков». Ситуация разворачивалась вокруг специальной госпрограммы ипотечного кредитования и развития жилищного сектора - в офис Уполномоченного поступали жалобы на банки, которые «по различным поводам» отказывали гражданам в рефинансировании ипотечных займов. «Мотивация отказов со стороны банков заемщикам зачастую является необоснованной», - было указано в обращении. В связи с этим Уполномоченный просил членов кабинета министров поручить госорганам индивидуально подходить к заявлениям заемщиков, утвердить список документов для предоставления в банк и «решить проблемы, обусловленные аффилированностью страховых компаний с банками».

… случаи незаконного выселения. В 2016 году Шакиров сделал заявление о наличии проблем в сфере укрепления гарантий прав собственности. В качестве примера он привел трагические случаи незаконного выселения из единственного жилья двух многодетных семей. Уполномоченный потребовал от ответственных госорганов не только признать действия «отдельных должностных лиц» неправомерными, но и озаботиться восстановлением прав пострадавших граждан, а сам он продолжит мониторинг ситуации. Стоит отметить, что и раньше Уполномоченный не оставался равнодушным к жилищным правам казахстанцев. В 2009 году он, например, направил обращение к премьер-министру с просьбой исключить жилье из списка имущества, которое может быть реализовано банками на торгах во внесудебном порядке. Кабмину настоятельно порекомендовали решить этот вопрос как можно скорее – желательно до инспекторского визита в страну специального докладчика ООН по вопросам достаточного жилья.

… ситуацию вокруг известных правозащитников. Когда суд приговорил директора Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгения Жовтиса к четырем годам лишения свободы, Уполномоченный обратился к председателю Верховного суда с просьбой «оказать содействие в обеспечении предусмотренных законами процессуальных форм надзора при рассмотрении дела в апелляционном порядке». На правосудие в рамках судебного процесса над другим правозащитником – Вадимом Курамшиным – офис Уполномоченного влиять не пытался, зато в специальном заявлении поспешил опровергнуть утверждения СМИ о своем игнорировании жалоб осужденного. Шакиров заявлял, что от самого Курамшина или его близких обращений к нему не поступало, а по другим «проведены проверки и авторам обращения даны письменные ответы».

… инциденты с казахстанцами в США. Уполномоченный единожды прокомментировал ситуацию вокруг следствия над Диасом Кадырбаевым и Азаматом Тажаяковым, которые были осуждены за содействие террористу Джохару Царнаеву. Заверив, что министерство иностранных дел на постоянной основе занимается этим вопросом, он также заявил: «Развитие ситуации по делу обвиняемых постоянно находится в поле зрения Уполномоченного по правам человека». Более значительное заявление офис Шакирова сделал после гибели двух подростков, усыновленных в Казахстане гражданами США. Уполномоченный указал «на существующую проблему в вопросе консульского учета усыновленных казахстанцев». В заключении он подчеркнул, что «уполномоченным в данной сфере государственным органам необходимо предпринять дополнительные усилия по обеспечению прав усыновленных казахстанских детей за рубежом, реализации существующих норм законодательства и недопущению подобных трагедий в будущем».

… социальную напряженность на «АрселорМиттал Темиртау». В 2014 году Уполномоченный направил руководству предприятия письмо. В нем он напомнил, что годом ранее Рабочая группа при Уполномоченном по правам человека по мониторингу в социальной и трудовой сферах выявила нарушения трудовых прав работников. Тогда же между офисом Шакирова и руководством «АрселорМиттал Темиртау» была достигнута договоренность о «решении трудовых споров в рамках правового поля и необходимости конструктивного сотрудничества администрации с профсоюзными организациями». Усилиями администрации Уполномоченный остался недоволен: «Исходя из поступающей информации, очевидно, что многие обозначенные проблемы до настоящего времени не решены, что не способствует снятию социальной напряженности на предприятии». Ему не оставалось ничего иного кроме как снова подчеркнуть необходимость принятия хоть каких-то мер по нормализации ситуации в трудовом коллективе.

… дело об избиении Алиби Жумагулова. Избиение молодого человека вызвало такой широкий общественный резонанс, что Аскар Шакиров обратился к Генеральному прокурору со специальным обращением. В нем он «с удовлетворением отметил» личный контроль над ходом расследования со стороны Генпрокурора и министра внутренних дел и указал на важность демонстрации данного инцидента «в качестве яркого примера качественной, объективной и прозрачной работы государственных органов по обеспечению правосудия». Со своей стороны, заявил Уполномоченный, он будет «пристально наблюдать» за работой всех государственных органов по обеспечению и проведению качественной, справедливой и прозрачной работы в целях восстановления правосудия.

… политизацию деятельности Национального превентивного механизма против пыток. В 2015 году Шакиров направил в адрес участников НПМ письмо-предостережение. В нем он подчеркнул «диспропорциональное внимание» членов этого правозащитного механизма к отдельным заключенным, например, к Владимиру Козлову или Ермеку Нарымбаеву, которые заявляли о применении к ним пыток. «В работе НПМ недопустимо необоснованное выделение определенной группы лиц, на положение которых обращается приоритетное внимание в ущерб другим. Деструктивные попытки втянуть НПМ в различного рода несвойственную ему деятельность могут иметь далеко идущие негативные последствия», - писал Уполномоченный. В заключение Шакиров решительно заявлял, что «в целях обеспечения эффективности работы будут пресекаться любые попытки исказить сущность НПМ», которая заключается не в расследовании предполагаемых фактов пыток, а в предупреждении нарушений прав человека.