Госпрограмма по противодействию терроризму. Главное

В среду Комитет национальной безопасности обнародовал проект государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2017 – 2020 годы. Vласть изучила сравнительно небольшой текст документа и рассказывает, как власти собираются защищать казахстанцев от этих угроз, а заодно и обеспечить себе вхождение в 30 наиболее развитых стран мира.

Для того чтобы попасть в три заветных десятка Казахстану предстоит нейтрализовать внешние и внутренние факторы, способствующие радикализации отдельных представителей общества. Именно она, согласно проекту госпрограммы, является «реальной угрозой национальной безопасности». С 2013 года на территории республики предотвращены 27 насильственных экстремистских акций террористического характера, не допущен выезд в зоны террористической активности 546 рекрутов-казахстанцев, из лагерей международных террористических организаций возвращены либо вернулись 79 граждан Казахстана, 34 из которых привлечены к уголовной ответственности.

К слову, авторы программы недвусмысленно дают понять, что теракты в Актобе и Алматы в 2016 году спровоцированы международными террористическими организациями, которые способствуют появлению антиобщественных настроений, расколу казахстанского общества по конфессиональному признаку, «размыванию» национальной и религиозной идентичности.

Террористы, уверены в КНБ, год от года только наращивают интенсивность пропаганды и повышают качество «технической, художественной и психологической составляющих» своих материалов. «Под воздействием нарастающей пропаганды деструктивных идей из Интернета и социальных сетей сообщества приверженцев радикальной идеологии пополняются нашими согражданами», - указано в тексте программы.

Между тем, составители решили не ограничиваться ссылкой лишь на внешние обстоятельства и социальные сети, а указали и целый ряд внутренних причин появления радикального настроя у «неустроенной молодежи». К таким факторам авторы отнесли имеющиеся социально-экономические проблемы, низкий уровень религиозной грамотности, социальные противоречия, неуправляемые миграционные процессы, а также «коррупционные проявления и бюрократизм со стороны отдельных государственных чиновников на местах».

Тем не менее, заявленные в программе задачи едва ли коррелируют с обозначенными проблемами. В первую очередь, власти планируют сосредоточиться на профилактике религиозного экстремизма и терроризма. Их усилия должны увенчаться тем, что к концу 2020 года количество лиц, разделяющих экстремистские идеи, снизится на 20% по сравнению с показателями 2016 года. Уже в 2017 году их число должно снизиться на 5,5%.

Кроме этого, до конца года планируется провести 15 тыс контрпропагандистских мероприятий; информационно-разъяснительной работой охватят 50% незарегистрированных религиозных групп и всех осужденных лиц; на 15% увеличится количество информационно-разъяснительных групп с теологами в составе; 15 тыс интернет-ресурсов проверят на наличие материалов, пропагандирующих идеи экстремизма и терроризма; пресекут распространение 90% информационных материалов с признаками пропаганды или оправдания экстремизма и терроризма.

Чтобы достойно реализовать задачу, власти, среди прочего, обеспокоятся повышением привлекательности контрпропагандистской продукции, выработкой мер ограждения казахстанцев в период их нахождения за рубежом от деструктивной пропаганды, проведением социологических исследований по оценке действенности политики по противодействию экстремизму.

Во вторую очередь, КНБ предлагает обратить внимание на повышение эффективности выявления и пресечения религиозного экстремизма и терроризма. В 2017 году до судов должны дойти все заявления о признании тех или иных организаций экстремистскими и запрете их деятельности; 75% сотрудников правоохранительных органов, занимающихся противодействием терроризму, повысят свою квалификацию; обеспеченность современной техникой в сфере противодействия экстремизму от общего объема материально-технического оснащения правоохранительных органов составит 25%; во всех специальных и исправительных учреждениях будут проведены мероприятия, направленные на пресечение распространения радикальной религиозной идеологии; на 10% увеличится количество камер видеонаблюдения центров оперативного управления органов внутренних дел.

Вторая задача будет реализовываться, в том числе, через усиление пограничного и миграционного контроля, принудительное выдворение иностранцев, совершивших уголовное правонарушение, развитие кинологической службы, внедрение современных технологий в деятельность криминалистических подразделений, повышение уровня реагирования на террористические проявления в пределах Каспийского моря, выработку мер по недопущению сращивания криминальных элементов с экстре­мистами и террористами.

И, в-третьих, важной задачей станет совершенствование системы реагирования, а также минимизации и ли­квидации последствий терактов. В этом отношении КНБ планирует, что уже в 2017 году 93% оперативных штабов по борьбе с терроризмом и подразделений госорганов, задействованных в ликвидации последствий актов терроризма, будут способны в полном объеме выполнять свои задачи. Также ожидается, что в этом году 40% уязвимых в террористическом отношении объектов уже будут отвечать требованиям антитеррористической защищенности.

Власти, по задумке составителей программы, должны будут постоянно доводить до населения правила поведения в условиях потенциальной угрозы, развивать систему незамедлительного оповещения населения и непрерывности работы экстренных служб, внедрять технологии профайлинга для повышения уровня безопасности населения в местах массового скопления и безостановочно разъяснять казахстанцам положения о материальном поощрении граждан, сообщивших информацию, которая поможет предотвратить или пресечь акт терроризма.