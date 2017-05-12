Телеобзор: Как вылечить нелюбовь к Родине

Позади самые патриотические государственные праздники - День защитника Отечества и День Победы. Для телевизионщиков эти даты - счастливый повод порассуждать о вечном, о любви к Родине. Оказалось, казахстанцам в этом деле намеренно вставляют палки в колеса - и речь в данном случае не о разъедающей общество коррупции, а о специальных психотехниках извне.

Такое заключение в эфире казахстанского телевидения мог сделать лишь один единственный человек - ведущий программы «Портрет недели» на КТК и по совместительству депутат мажилиса Артур Платонов. Свой тезис на минувших выходных он решил развивать в беседе со своим коллегой, депутатом мажилиса и обладателем звания «Халық қаһарманы» Бахытжаном Ертаевым. Последний был не против.

Разговор о патриотизме «народные избранники» начали с попытки определить содержание этого понятия. Бахытжан Ертаевич поспешил вспомнить слова известного казахстанского героя Великой Отечественной Войны и, отчасти исказив их, заметил: «Как сказал Бауыржан Момышулы, первое человека достоинство - уметь подчиняться. Научат его подчиняться (он будто бы надавливал на кого-то руками в воздухе), выполнять приказы (Платонов кивает)…». «Это и есть рождение в этом парне практической любви к родине», - заключил Ертаев, сжав руку в кулак.

Тезис не вызвал какого-либо неприятия, и генерал продолжал: «Постепенно мы идем к тому, что нужно немедленно заняться молодежью!». «Иначе другие займутся. И занимаются, к сожалению…», - Платонов только этого и ждал. «Сейчас ребенок воткнулся в телефон, и ему все бәрібір!», - по-отечески посетовал Ертаев. «То есть, отрабатываются способы дистанционного управления нашими детьми», - перевел его слова на свой язык ведущий «Портрета недели».

В подтверждение сказанного Платонов почему-то решил привести данные по ситуации с наркоманией в стране. На экране на несколько секунд возник сурового вида психиатр-нарколог, который сообщил, что возраст основной части его пациентов не превышает 25 лет. О некоторых их них он высказался и вовсе бескомпромиссно: «Вопрос об их возращении в общество не стоит - это психические инвалиды».

Получив от врача диагноз, Платонов поспешил сделать собственную рекомендацию: «Необходима системная защита от целенаправленного шквала специальных психологически выверенных деструктивных элементов информации, которая лавиной с разных направлений деформирует сознание наших детей, во многом предопределяя их действия, формируя логику поступков, разрушая родительский культурный иммунитет».

Вернувшись к своему собеседнику, ведущий вспомнил Вольтера (на самом деле, не его), решив процитировать очередной афоризм про любовь к Отчизне: «Вольтер как-то сказал, патриотизм - это когда человек любит свою родину просто за то, что он там родился. А сейчас многие под углом расчета любовь воспринимают…». Генерал вынужден был признать, что «и здесь мы немножко спотыкнулись»: казахстанская молодежь, к сожалению, частенько подумывает о том, чтобы пожить за границей. И пока Ертаев развивал мысль, в голову к ведущему пришло блестящее по идеологическим меркам сравнение: «Нет ли какой-то аналогии, что когда человек бросает родину и едет туда, где выгоднее, как ему кажется, это все равно, что бросить мать, потому что за ней тяжело ухаживать?», - перебил его Платонов с задумчивым видом.

Генерал всерьез призадумался, но ответ дал незамедлительно: «Ему никогда никто не говорил: «Вот этот хлеб - твой. Эта земля тебя кормит, эта вода. Гордись этим!». Мы все говорим, родители виноваты. Но мы все должны быть участниками этого воспитания - и учитель, и аким, и любой граждан». Из этой тройки Ертаев особо выделил учителей, признав, что те сейчас едва ли справляются со своей задачей по идеологическому воспитанию подрастающего поколения. Платонов был рад подлить масла в огонь: «А ведь задачи очень важные - фактически они противостоят очень грамотным психологам с ТОЙ стороны, которые владеют психотехниками и морочат голову куда более эффективно».

Генерал, как оказалось, видит из сложившейся ситуации только один выход - необходимо, чтобы «люди науки сели и нормальной диагноз поставили, выбрали нормальное лекарство и лечили от этой болезни».

Лекарство от этой болезни, к слову, искали и на «Хабаре» - в ток-шоу «Давайте говорить!». Разговор, правда, вышел не таким острым, как на КТК, но именно там прозвучала по-настоящему здравая мысль о природе патриотизма. Психологу Куралай Сали в общей сложности досталось всего две возможности вставить свою реплику в восторженное обсуждение казахстанских патриотов и оба раза смысл сказанного был в том, что «патриотизм - это любовь к самому себе как к человеку». «Вся любовь растет на потенциале, а потенциал возникает от веры», - справедливо заметила девушка, которую никто из присутствующих не поддержал.

Сразу после нее слово взял художник Ренат Елубаев, чей взгляд на патриотизм увел разговор еще дальше в сторону: «Весь патриотизм заключается в женщинах. Почему мы 8 марта празднуем, а 7 мая так себе отмечаем? Нам это не нужно. Мужчины по природе не любят награды. По природе награда, любовь, уважение нужны женщинам. Если женщина счастлива, тогда мужчины - патриоты», - говорил молодой человек, пока все участники дискуссии расплывались в улыбке.

Между тем, что же делать для того, чтобы и женщины, и дети в Казахстане были счастливы, никто обсуждать не стал. Главное, как водится, чтобы казахстанские учителя и акимы стали эффективным заслоном на пути деструктивных психотехник, а молодые казахстанцы стойко терпели тяготы и невзгоды своей жизни, не стремясь за границу. К слову, Вольтер, на которого в этом контексте ссылался Платонов, о патриотизме говорил ровно обратное: «Моя любовь к отечеству не заставляет меня закрывать глаза на заслуги иностранцев. Напротив, чем более я люблю отечество, тем более и стремлюсь обогатить мою страну сокровищами, извлеченными не из его недр».