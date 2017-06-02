Телеобзор: «Другая правда». Перегрузка

На минувшей неделе закрылась одна из самых рейтинговых программ казахстанского телевидения последних лет - «Другая правда» на КТК. В субботу с телезрителями попрощались авторы программы, которые за семь лет существования успели рассказать столько шокирующих «личных историй», что хватит на полноценное психическое расстройство.

«Альтернативное» информационное шоу, которое создавала команда КТК, с 2010 года пользовалось неизменной популярностью зрителей. Но команда устала. И это неудивительно. Заключительный выпуск программы ярко продемонстрировал, от чего именно. Алексей Шахматов, только появившись на экране, сообщил, что сегодня «люди, которые все эти годы работали над созданием уникального телевизионного продукта, поделятся своими воспоминаниями о самых ярких съемках в их журналисткой практике».

Корреспондент «Другой правды» Венера Есимова вспомнила трагическую историю о годовалом мальчике, которого - даже несмотря на помощь канала и дальнейшее вмешательство министерства здравоохранения и южнокорейских врачей - так и не удалось спасти. Голос журналиста не дрожал - профессиональная привычка, должно быть - но из глаз текли слезы. Как и у матери маленького Армана, которая не могла говорить о случившемся, захлебываясь в плаче (в эфире снова показали сюжет пятилетней давности).

Появившийся следом за ней корреспондент Дмитрий Кривицкий вспомнил другую историю. В ее центре оказалась женщина, которой казалось, что и спецслужбы, и родственники покушаются на ее здоровье. «Вишенкой» сюжета стали 57 собак, обитавших в доме у мнительной героини. Кривицкий рассказывал о том, как безуспешно съемочная группа канала пыталась убедить ее обратиться за медицинской помощью, но в итоге только от собак удалось избавиться, отправив их в приют.

Небезызвестная Люся Яркова тоже поделилась своими воспоминаниями - их у девушки набралось немало. Вот она целует Диму Билана или пьет на камеру крепкие алкогольные напитки, а вот уже бежит с микрофоном по улице за убегающим квартирантом какой-то беззащитной бабушки. В присущей ей манере она вела репортажи из притона, пытаясь разговорить голого мужчину, и из полностью захламленной квартиры, признаваясь, что уже сама помешалась рассудком. «Боже мой, как страшно жить», - эти заключительные слова из уст Люси стали камертоном знакового выпуска программы.

Последним слово взял сам Шахматов. Ведущий и автор программы признался, что самым ярким своим воспоминанием считает интервью с Сергеем Мавроди. Но не это стало самым ценным в его словах. «Было время, когда я работал над русскоязычной версией программы совершенно один - я выезжал на съемки, тут же занимался раскадровкой сюжетов, писал текст, снова выезжал на съемки, потом собирал все в единый сценарий, бежал на грим, читал подводки в студии», - рассказывал Шахматов. В этот момент о своем «уникальном профессиональном опыте» со зрителем говорил журналист в истинном смысле этого слова - жадный до эксклюзива, готовый ради него идти на какие-то невидимые зрителям подвиги. Уже много лет Шахматов, что уж скрывать, ассоциируется, главным образом, со своим другим детищем - ток-шоу «Наша правда». Там у него, к сожалению, едва ли есть возможность демонстрировать свои журналистские таланты (хотя, возможно, мы чего-то по-прежнему и не знаем).

«Другая правда» была, пожалуй, самым «непричесанным» информационным шоу на казахстанском телевидении. Ее авторы - очевидно, зачастую непреднамеренно - противопоставляли неприглядную правду лоску государственных телеканалов. Пока на одних каналах снимали глянцевые истории про Золушек, КТК рассказывал зрителям о реальных персонажах, будто вышедших из сказки. Из абсурдной сказки, которая, казалось, могла случиться только у нас. Из сказки, в которой молодая девушка из детского дома может отправиться прямиком в дом престарелых.

«Другая правда» не боялась разрушать и искусственную телевизионную реальность других канальных продуктов. Не так давно, например, Шахматов нехитрым способом «разоблачил» своими же мозгами руками созданный happy end в «Нашей правде». В лучших традициях модерна ведущий КТК стал делать рейтинг на своих ранних работах. И, как ни странно, совсем не хочется его в этом упрекать. Одно дело, когда телевизионщики гонятся за вниманием зрителей, и совсем другое, когда - за умами. Первое у авторов «Другой правды» выходило совсем неплохо - на ранних порах, хвастается Шахматов, доля программы доходила до невероятных 60%.

Первый выпуск «Другой правды» вышел в эфир 5 сентября 2010 года. В тот вечер зрители увидели на экране знакомого ведущего новостей, выряженного в зеленую рубашку с подтяжками. Шахматов почти на одном дыхании выдавал одну новость за другой - всего их прозвучало в районе двух десятков. Самоубийцы перемежались школьниками, отмененные концерты - недостроенными школами, обиженные члены партии «Нур Отан» - эпатажными гражданами Казахстана за рубежом. Повестка дня семилетней давности оказалась как никогда актуальной - в этом и беда, и счастье теперь уже закрытой программы.

В социальных сетях немало вопросов от зрителей о том, почему «Другая правда» закрылась и не будет больше выходить. Официальный ответ канала вполне предсказуем: такова уж судьба телевизионных проектов, что однажды на смену старому обязательно приходит что-то новое. Должно быть, это самое «новое» появится на экране лишь в начале следующего телевизионного сезона, а пока зрителям предстоит понежиться в ласковых информационных волнах «Хабара». Ну на то оно и лето, в конце концов.