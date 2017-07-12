Зеленый поворот

В 1943 году, когда война подбиралась уже к немецкой земле, правительство Третьего рейха начало строительство разных оборонительных цитаделей; одной из них стал мощный, с трехметровыми бетонными стенами, бункер под Гамбургом, в земле Шлезвиг-Гольштейн. Восьмиэтажное здание, где от англо-американских бомбардировок прятались до 30 тысяч человек, выдержало не одну волну атак союзной авиации. В итоге бункер, в отличие от нацистского правительства, пережил войну: оккупировавшие эту часть Германии британцы, смогли в 1947 году разрушить верхние этажи, но основание бункера так и осталось стоять. Все эти годы покореженный бункер, особенно бросавшийся в глаза среди аккуратных сельских зданий, служил скорбным напоминанием о тяготах войны; но в 2011 году немцы, взявшие курс на реализацию программы Energiewende (Энергетический поворот), отстроили здание заново – и теперь там регенеративная электростанция.

Усилиями местного муниципалитета и компании Hamburg Energy бывший бункер, ставший электростанцией, сейчас обладает фотоэлектрическими панелями на крыше и огромным биореактором внутри, который, в свою очередь, преобразует отходы местных промышленных предприятий в биогаз; здесь также есть трансформаторы и буфер, способный хранить 2000 м3 газа метана. Эта электростанция хранит и перерабатывает энергию, которая дает свет и тепло всем домам, находящимся в 1,2 километра от «Энергетического бункера (официальное название этого – извинения за патетику – чуда инженерной мысли). Кроме того, вырабатываемая здесь электроэнергия, может поставляться в национальную энергетическую сеть; ближайшие к бункеру дома – на расстоянии тех же 1,2 километра – навсегда обеспеченны централизованным отоплением. Таким образом, бункер, бывший долгое время символом смерти и разрушения, стал – и уже буквально, а не символично – примером созидательной политики (реализация которой обошлась – в основном частным инвесторам – в сумму около 30 млн евро).

Политика эта работает не только на указанном примере: общая по стране статистика говорит, что уже сейчас немцы обеспечивают 40% своих потребностей в электроэнергетике за счет возобновляемых источников – в основном ветровых мельниц и солнечных батарей. К 2050 году в Германии планируют покрыть 90% своих нужд в электроэнергии за счет возобновляемых источников. На те же 90% и к той же дате, к 2050 году, немцы планируют сократить и выбросы парниковых газов. К 2022 году Германия полностью откажется от атомной энергетики…

Основные цели энергетической политики Германии в свое время сформулировал Зигмар Габриэль, лидер немецких социал-демократов и бывший министр экономики и энергетики страны, сказавший: «Во-первых, как промышленно развитая страна, мы хотим выйти из атомной энергетики и увеличить долю возобновляемых источников энергии. Во-вторых, мы хотим сократить зависимость от международного импорта нефти и газа. В-третьих, энергетический поворот находится в согласии с политикой по защите климата. В-четвертых, он ведет к развитию новых технологией и потому связан с инновационными отраслями экономики и созданием новых рабочих мест. Наконец, Германия стремится стать образцом для других стран и показать, что устойчивая энергетическая политика может быть успешной и в экономическом смысле».

Добиваться этих целей, по словам представителя Комитета всемирного будущего (неправительственная организация, расположенная в Гамбурге, кроме прочего, со-организатор саммита «Большой двадцатки») Стефана Шорига, теперь, после первых уверенных шагов, следует за счет двух факторов. Во-первых, это децентрализация производства энергии – от крупных станций к домашним хозяйствам; во-вторых, и этот фактор вытекает из первого, к процессу стоит подключать всех граждан. Небольшие производства – вот залог успеха, считает Шориг. «Кроме того, я настаиваю, что об этом, о возобновляемых источниках энергии, стоит думать именно как о бизнесе. Чистая окружающая среда – это крайне важно, не надо забывать об этом, но все будет работать, как следует, если это будет хороший бизнес», - подчеркнул Шориг.

Его слова, кстати, могут послужить отличным контраргументом против тех, кто утверждает, что европейская политика, в том числе в области экологии, держится исключительно на бюрократах и их контроле. Конечно, участие государства в отрасли весьма значительно; например, за возобновляемые источники энергии, так или иначе, отвечает сразу несколько ведомств. Федеральное министерство экономики и энергетики отвечает за энергетическую политику; Федеральное министерство охраны окружающей среды, охраны природы, строительства и ядерной безопасности ответственно за климатическую политику… Но, как бы то ни было, согласно статистике Экологического института (неправительственная организация, тесно работающая с властями – как федеральными, так и земельными), среди участков, на которых производят возобновляемую энергию, большинство игроков, 35%, - частные лица. Еще 14% - это крупные игроки, старые индустриальные компании. 11% - фермеры. Государство, как объяснили в федеральном министерстве экономики и энергетики, в основном занимается регулированием стандартов и схем поддержки частных производителей.

В ведомстве также пояснили, что к двум целям – дешевому и безопасному для экологии производству – Германия идет очень уверенно. «Электричество, получаемое за счет ветряных станций и солнечных батарей, стоит столько же, сколько и электричество, вырабатываемое угольными и газовыми электростанциями. Значительно дешевле, чем атомная энергетика и, конечно, лучше для окружающей среды», - говорит статс-секретарь по вопросам энергетики министерства экономики и энергетики ФРГ Райнер Бааке. Помимо этого, к 2022 году в Германии закроют еще девять атомных электростанций.

Сложнее с газом. Сырье, от поставок которого Германия, как и остальные европейские страны, сильно зависит, пока собираются заменять с меньшим рвением: к 2025 году только 22% потребления тепла будет обеспеченно за счет возобновляемых источников. Однако немцы настроены оптимистично; например, Райнер Бааке, говоря об успехах страны в установке ветряных станций и солнечных батарей, вспоминает, что «еще в середине 90-х годов, если бы мне сказали, какого прогресса добьется человечество (в области возобновляемых источников – V), то я бы ни за что не поверил». В начале 90-х Германия вырабатывала только 3% электроэнергии за счет возобновляемых источников, а сейчас эта цифра составляет 40%. Так что, рано или поздно, немцы, вероятно, откажутся и от импорта природного газа.

«Все это тем более важно, если учесть, что соседи (вероятно, имеется в виду политика российского правительства – V) используют природные ресурсы как политический инструмент», - говорит Катарина Умфембах, координатор Экологического института Гамбурга.

Казахстану во всей этой истории, пожалуй, надо иметь в виду то, что у нашей страны есть значительный потенциал. Который, однако, нам предстоит реализовывать самостоятельно. Один из чиновников Министерства иностранных дел Германии, говоривший на условиях анонимности, подчеркнул, что, несмотря на либеральную инвестиционную политику, западные, в том числе немецкие, производители вряд ли заинтересуются Казахстаном как местом для ведения бизнеса возобновляемых источников. «Внедрять технологии вам придется самим. Признаться, Казахстан, несмотря на неплохой инвестиционный климат, находится очень далеко отсюда. А это очень важно для такого рода бизнеса, как возобновляемые источники энергии», - пояснил сотрудник немецкого МИДа.

Здесь, правда, стоит заметить, что один только бункер, о котором говорилось в начале, был бы значительным успехом для Казахстана. Германия смогла вытащить его буквально из руин, Казахстан же, благо, в них еще не оказался: так что все шансы есть, дело за «малым» – за волей правительства и граждан. «Все остальное у вас есть: много земли и солнца», - говорит профессор Политехнического университета Мадрида доктор Луис Креспо.

В материале использованы фотографии Экологического института (ЕС) и автора