5 лиц недели: Новый год – новые коррупционеры

Первая неделя после празднования Нового года традиционно выдалась тихой – депутаты разъехались по регионам, ньюсмейкеры только-только возвращаются к работе после выходных. Однако свои герои все же есть: директор Казахского государственного академического драматического театра им. Ауэзова в Алматы и начальник департамента по делам обороны Кызылординской области.

Казахстан в Совете безопасности ООН

С 1 января и до конца месяца Казахстан впервые председательствует в Совете безопасности ООН. В этот месяц Казахстан намерен провести несколько мероприятий, одно из которых состоится 18 января под председательством Нурсултана Назарбаева – министерские дебаты о нераспространении оружия массового уничтожения.

Также в январе Совбез обсудит ситуации в Сирии, Ливии, Демократической Республике Конго, Центрально-Африканской Республики, Дарфуре, Западной Африке и Сахеле, Южном Судане, Мали, Сомали, Кипре и Колумбии. 19 января состоятся министерские дебаты СБ ООН на тему «Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития». Завершающим мероприятием станут ежеквартальные открытые дебаты СБ ООН на уровне постоянных представителей стран-членов ООН на тему Ситуация на Ближнем Востоке, включая вопрос Палестины. Они запланированы на 25 января.

Криптовалюта Halykcoin

Проект казахстанской криптовалюты Halykcoin в отечественной ассоциации блокчейна и криптовалют называют мошенническим и призывают казахстанцев не вкладывать в нее сбережения.

Председатель совета ассоциации Есет Бутин во время встречи с журналистами поделился исследованием криптовалюты, сообщив, что проект Halykcoin имеет «все признаки хайпа», а значит – имеет мошенническую суть. По данным ассоциации, на сайте проекта не указан юридический адрес организации, которая создает данный проект: «Мы не понимаем кто это вообще, юридическое или физическое лицо, это может быть даже не резидент Казахстана», – подытожил Бутин.

Использование схожей символики, что и у Halyk Bank, призвано ввести казахстанцев в заблуждения, вызвав ассоциации с банком.

В скором времени в Казахстане планируется создать экспертный совет при ассоциации, который будет проводить экспертизу подобных проектов криптовалют, возникающих на рынке Казахстана, чтобы затем давать рекомендации – инвестировать в них или не инвестировать.

Директор Казахского государственного академического драматического театра имени Ауэзова Ерлан Билал

В отношении директора театра им. Ауэзова в Алматы начато досудебное расследование. Как сообщил официальный представитель агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Нурлан Жахин, Ерлан Билал был изобличен при получении взятки в сумме 1,5 миллиона тенге за аренду помещений театра для показа детских новогодних представлений. Свою вину он признал.

Ерлан Билал руководит театром с апреля 2015 года.

Начальника департамента по делам обороны Кызылординской области

Глава департамента был задержан 4 января, он подозревается в неоднократном получении взяток в сумме более 600 тысяч тенге. Сейчас в его отношении проводится досудебное отопление. На сегодня установлено, что подозреваемый получал деньги (в сумме от 20 до 150 тысяч тенге) за присвоение воинских званий и покровительство на службе.

Иранские протестующие

Иран охватила волна протестов: с 28 декабря в стране продолжаются протесты против роста цен и других экономических проблем, а также руководства Ирана во главе с Али Хаменеи. По данным СМИ, 1 января при попытке вооруженного захвата отделений полиции и военных баз погибли, как минимум, 12 человек.

7 января базирующаяся в Великобритании газета al-Quds al-Arabi сообщила об аресте экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. Причиной ареста бывшего лидера страны могла стать критика в адрес нынешнего правительства. Позже адвокат экс-главы Ирана Махмуда Ахмадинежада опроверг эту информацию.

С начала протестов были задержаны несколько сотен человек. 3 января власти Ирана сообщили об аресте гражданина одной из европейских стран, связанного с западными спецслужбами. Однако оценить точный масштаб акций протеста остается невозможным – блокируются средства связи и социальные сети, доступ западных журналистов ограничен. Нынешние события – крупнейшая акция протеста с 2009 года, когда в стране прошли многочисленные демонстрации против подтасовки результатов президентских выборов.