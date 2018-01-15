5 лиц недели: непогода

Непогода стала главным событием минувшей недели. Захватившие в четверг север Казахстана бураны унесли жизнь молодого учителя, на несколько часов параллизовали регионы и столицу и нанесли урон десяткам зданий.

Непогода в Казахстане

В четверг утром стало известно, что дороги в пяти направлениях из Астаны закрыты из-за сильной метели для всех видов автотранспорта, как и в Актюбинской, Карагандинской области. Позже в связи с ухудшением погодных условий управление образования Астаны сообщило об отмене занятий школьников и студентов 1-2 курсов колледжей. В Караганде также были отменены занятия для школьников и закрыты автодороги по всем направлениям.

В целях обеспечения безопасности полетов по причине метеоусловий с 9 до 17 часов был закрыт международный аэропорт Нурсултан Назарбаев. Также в столице изменили маршруты городских автобусов, а работу пригородных маршрутов общественного транспорта приостановили. Аким Астаны Асет Исекешев объявил чрезвычайную ситуацию природного характера и рекомендовал руководителям государственных органов, образовательных учреждений, объектов предпринимательства (рынки, ТРЦ), строительства и других приостановить деятельность, за исключением организаций жизнеобеспечения города: пожарная служба, полиция, службы департамента чрезвычайных ситуации, скорая медицинская помощь, медицинские учреждения, коммунальные службы. Горожанам советовали без крайней необходимости не выходить на улицу.

Также из-за неблагоприятной погоды была временно приостановлена работа аэропорта в Кокшетау, в Павлодаре были задержаны рейсы, а в аэропорте Караганды из-за неустойчивой погоды наблюдалась плохая видимость на взлетно-посадочной полосе, решения о взлете и посадке самолетов в аэропорту принимала авиакомпания на свое усмотрение. Аэропорт Алматы принимал самолеты, летевшие в Астану. Несмотря на осадки аэропорт работал в штатном режиме.

В результате сильного ветра и непогоды больше 20 жилых домов, несколько школ и детских садов были повреждены в Астане. За сутки за медицинской помощью обратилось 39 человек, которые получили различного рода травмы. Два пациента были госпитализированы, остальным была оказана помощь в приемном покое и даны рекомендации дальнейшего лечения по месту жительства в поликлиниках.

В четверг днем 20-летний учитель из села Береке исчез по пути из школы домой. На следующий день ДВД Северо-Казахстанской области сообщило, что тело мужчины без признаков насильственной смерти было обнаружено в 10 километрах от села. Оно было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Акимат Астаны снял режим ЧС на следующий день, в пятницу.

Нурсултан Назарбаев

Во вторник вечером в эфире республиканских телеканалов Нурсултан Назарбаев сообщил, что намерен обратиться с ежегодным посланием к народу Казахстана. 10 пунктов послания были опубликованы на следующий день на сайте Акорды. Согласно поручению президента страны, учителя, которые перешли на обновленное содержание учебного материала, получат прибавку к должностному окладу 30% с 1 января текущего года. Также он поручил в 2018 году ввести новую сетку категорий для учителей, учитывающую уровень квалификации с увеличением разрывов между категориями.

По мнению президента, в Казахстане нужно создать новое качество образования и ускорить создание собственной передовой системы. Для этого страна переходит на обновленное школьное содержание. Он отметил, что в дошкольном образовании к 1 сентября 2019 года необходимо внедрить единые стандарты программ для раннего развития детей, развивающие социальные навыки и навыки самообучения, а в среднем – начать переход на обновленное содержание, который будет завершен в 2021 году.

Среди прочего в очередном послании народу Казахстана президент Нурсултан Назарбаев поручил Национальному банку перезагрузить финансовый сектор страны. Для этого, считает он, необходимо ужесточить контроль за банками второго уровня, ускорить принятие закона «О банкротстве физических лиц» и в ближайшее время «окончательно решить вопрос по валютным ипотечным займам населения».

Аскар Мырзахметов

В среду президент Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении на должность акима Жамбылской области Аскара Мырзахметова, ранее он был освобожден от должности вице-премьера и министра сельского хозяйства. Бывший аким Карим Кокрекбаев освобожден от должности «в связи с переходом на другую работу».

55-летний Аскар Мырзахметов – выпускник Алматинского зооветеринарного института по специальности зооинженер и целевой аспирантуры Всесоюзного научно-исследовательского института животноводства. В разные годы занимал должности главы совета директоров Продкорпорации, первого вице-министра сельского хозяйства, министра сельского хозяйства, посла Казахстана в Узбекистане, главы социально-предпринимательской корпорации «Онтустик» в ЮКО, акима ЮКО, первого заместителя председателя партии «Нур Отан». С мая 2016 года занимал пост министра сельского хозяйства. В середине июня 2016 года также стал заместителем премьер-министра и возглавил комиссию по земельным реформам.

Голодовка в СИЗО

Во вторник в Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) сообщили, что начали проверку информации о голодовке четырех женщин в следственном изоляторе ЛА0155/1, среди которых есть беременная. О голодовке написала на своей странице в Facebook павлодарский правозащитник Елена Семенова, занимающаяся правами заключенных. По словам правозащитника, «поводом для голодовки послужило унижение женщин, жестокое обращение со стороны сотрудников учреждения».

Директор департамента государственного языка и информации министерства внутренних дел (МВД) Алмас Садубаев в официальной рассылке для СМИ опроверг заявление Семеновой о голодовке и избиении женщин в учреждении.

Позже Семенова сообщила Vласти, что одна из женщин в СИЗО жаловалась на унижения, на «дрессировку», на незаконные требования администрации». По словам правозащитника, «незаконные требования» заключались в «приседаниях» и «раздеваниях». «Это не мое голословное утверждение. В случае чего я все смогу доказать», - сказала Семенова.

Куандык Бишимбаев

В понедельник бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев дал показания в суде, он заявил, что не причастен к тем преступлениям, которые ему инкриминируют, но ему «стыдно за то, что не оправдал доверие президента». По словам экс-министра, с первого дня его задержание всё следствие велось с обвинительным уклоном.

«Я осознаю, что виноват перед президентом. Люди, которых я знаю, которых пригласил на работу – Жаксыбаев, Джакупов и другие - подвели меня. Я несу за это ответственность перед главой государства. За всю эту ситуацию и стыдно, и больно, что не оправдал доверие президента. Я так ошибся в подборе кадров! Приблизил людей, которые использовали меня и мое доверие. Я прошу у главы государства, у всего нашего народа прощения за это», - подчеркнул он.

Эпизоды Бишимбаева: в чем обвиняют бывшего министра.