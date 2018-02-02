Телеобзор: «В Казахстане нет проблем со свободой слова»

С начала года отечественные интернет-ресурсы пытаются разобраться, как им отныне существовать - их пользователи теперь не могут публиковать свое мнение на анонимной основе. Телевидение тоже пытается в этом разобраться доступными для него способами, и последние порой обескураживают.

На минувшей неделе создатели самого культурно-просветительского ток-шоу отечественного телевидения неожиданно решили взяться за разбор политического вопроса. В студии «Золотой середины» на «Хабаре» (где привыкли обсуждать традиции празднования Нового года, ЗОЖ или астрологию) прозвучали страшные слова: «Запрет на анонимность в социальных сетях». Спустя 35 минут стало понятно: авторы взвалили на себя неподъемный груз, пригласив к обсуждению темы традиционную для себя публику - музыкального продюсера, актера, общественного деятеля.

Тем не менее, в самом начале ведущий ток-шоу Ильяс Аутов еще производил неплохое впечатление - он практически по слогам проговорил название законопроекта, который накануне 2018 года подписал президент, и авторитетно заявил: «Пока мы с удивлением и радостью наблюдали то, насколько облегчил нашу жизнь интернет, стала очевидна необходимость принятия норм о наведении порядка в виртуальном пространстве». Первой генеральную линию, озвученную ведущим, горячо поддержала появившаяся в студии благотворитель и телепродюсер Аружан Саин. Она же первой дала понять, что анонимы в сети - не самые лучшие представители интернет-народа.

Саин, оговорившись, что не имеет по насущной теме «такого прям сильно окончательного» мнения, в следующие секунды безапелляционно заявила: «Когда человек понимает, что ему ничего не будет, если он сделает что-то плохое - скажет, напишет, кого-то обидит, оскорбит, это несет тяжелые последствия, потому что формируется общество, у которого рамок то в принципе нет». Спустя пару минут у известного продюсера проявилось и очевидное неприятие либеральных ценностей: «Я вообще не сторонник, честно говоря, демократии. Я извиняюсь, но мне кажется, что это сейчас уже приобрело такие формы, когда становится опасным», - уверенно вещала Саин.

Убежденная в пользе всевозможных рамок и ограничений, ближе к концу программы она не побоялась по-своему опровергнуть и главный аргумент критиков нововведения: «В Казахстане нет проблем со свободой слова, потому что высказываются все, о чем думают, совершенно свободно». В доказательство Саин вспомнила, что на своей странице в Фейсбуке нередко журит нерадивых чиновников, обнажает системные проблемы, однако еще ни разу не была куда-то вызвана, не писать посты или удалять уже написанные ее ни разу не просили.

Столь же пламенно защищать репрессивное нововведение бросился музыкальный продюсер Рустам Кайрыев - к нему Аутов обратился с неожиданным вопросом о том, нет ли риска, что интернет-пользователи («народ такой у нас») с легкостью обойдут введенную в законодательство поправку об анонимности (при этом в студии к тому моменту уже присутствовал хоть и банковский, но все же IT-специалист). Музыкальный продюсер, закатив глаза и поджав губы, ничего по сути вопроса сказать не смог, но отметил: «Вот сказали, что некоторые боятся сказать от своего имени что-то… Ну если ты боишься, не ходи за хлебом в магазин тогда! Надо уметь говорить от себя, быть прямым человеком».

Разгоряченный дискуссией мужчина практически бил себя в грудь, утверждая, что «постоянно рубится» с кем-то в комментариях исключительно от своего имени. «Анонимность надо запрещать, - начал говорить он, готовясь загибать пальцы на руке. - Анонимность приводит к разрушению бизнеса, к разрушению личности, к межэтническому скандалу может привести, ко всему!». Провокаторы, не гнушающиеся оскорблениями, должны быть наказаны, произнес категоричный продюсер, постукивая кулаком по своему креслу.

На этом фоне фронт защитников законного права казахстанцев на анонимность в виртуальном пространстве выглядел, мягко говоря, не впечатляюще. Единственному приглашенному в студию IT-специалисту слово дали единожды - и то только на 35 (!) секунд. Скромный молодой человек успел сказать лишь, что обсуждаемый запрет коснется банковских отношений клиента с организацией, а также противоречит конституционным правам граждан. Развить мысль парню не дали, в разговор вступил его оппонент - юрист Альжан Стамкулов. Он не стал развивать тему свободы самовыражения и лишь с усталым видом заметил: «Анонимность на самом деле не нужна». Она, по его мнению, «развязывает руки (читай: рот)» тем, кто намерен кому-то мстить, крайне не удовлетворен жизнью или имеет желание артикулировать свои неоднозначные политические взгляды.

Самым неубедительным (и самым непосредственным) в своем желании защитить право на анонимность стал актер Чингиз Капин. Он сразу признался, что имеет пять зарегистрированных в социальных сетях аккаунтов, три из которых ведет не под своим именем. «А для чего, Чингиз, для чего это?», - Аутов попытался быть громче звучащих аплодисментов. Актер, апеллируя к сидящей в студии молодежи, принялся объяснять, что для молодых людей анонимность в сети - это важная возможность «быть не самим собой, быть каким-то другим, быть более лучшим, красивым, умным или вообще бандитом стать».

Обсуждение анонимности заставило Капина признаться и в использовании анонимайзеров (сайты или расширения браузера, которые позволяют скрыть данные пользователя - V.). Молодой человек попытался было напомнить присутствующим о репутации, которую упомянутые средства защиты анонимности и позволяют при случае сохранить, но гости программы искренне недоумевали. «Классно, я захожу в игру “Танки”, а там Аружан Саин на Т-34 топит. Ты как себе это представляешь?!», - вступил в дискуссию блогер Слава Неруш. «А почему нет?», - твердила Саин. «Это разве позорно? Если это вещь легальная, если это вещь нестыдная, почему нет?», - поддержал ее Аутов. Жаль только, что в те эфирные минуты никто из спикеров ток-шоу так и не вспомнил, какое количество «нестыдных» интернет-ресурсов все еще по какой-то причине на территории Казахстана заблокированы.