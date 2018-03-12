5 лиц недели: президент, беглец и VIP-гости

Несмотря на короткую предпраздничную рабочую неделю казахстанцам было что обсудить: глава государства представил собственные социальные инициативы, КНБ вновь презентовал программу по борьбе с терроризмом и экстремизмом, а бывший аким Павлодарской области, осужденный четыре года назад за превышение должностных полномочий, теперь в числе других будет модернизировать общественное сознание казахстанцев.

Нурсултан Назарбаев, президент

Минувшая неделя началась с совместного заседания палат парламента, повестка которого была неизвестна вплоть до его начала. Оказалось, глава государства собрал парламентариев и членов правительства, чтобы озвучить пять новых социальных инициатив, которые должны быть законодательно закреплены и реализованы в самое ближайшее время. Во-первых, Назарбаев инициировал новую жилищную программу, по которой казахстанцы смогут получить ипотечный кредит под 7% годовых на 25 лет с первоначальным взносом до 20%. Во-вторых, для граждан страны, чья зарплата в месяц не превышает 60 тыс тенге, налог будет снижен с 10 до 1%.

Кроме этого, президент заявил о необходимости увеличить сумму, выделяемую на микрокредитование, в 2018 году на 20 млрд тенге – так, чтобы кредиты могли получить не 7, а 14 тыс начинающих предпринимателей. Назарбаев также предложил в новом учебном году выделить дополнительно 20 тыс студенческих грантов для обучения техническим специальностям, и до конца 2022 года возвести новых общежитий на 75 тыс мест. В качестве последней социальной инициативы была представлена газификация Астаны, которая должна быть осуществлена посредством строительства магистрального газопровода из Караозека через Жезказган, Караганду и Темиртау.

Нургали Билисбеков, заместитель председателя Комитета национальной безопасности

Несмотря на короткую рабочую неделю, правительство успело утвердить новый проект государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2018-2022 годы. Билисбеков, представлявший документ членам кабинета министров, подчеркнул, что уровень пропаганды экстремизма и терроризма «остается высоким». По его словам, отечественным правоохранителям с 2013 года удалось предотвратить 38 терактов, из зон боевых действий в Казахстан вернулись 125 граждан, 57 из которых на родине были осуждены – остальные хоть и остаются под контролем, но продолжают придерживаться радикальных взглядов.

«Программой предусмотрено исполнение 80 мероприятий, из них 35 специального характера, на их реализацию планируется выделить в течение пяти лет более 270 миллиардов тенге», – сказал Билисбеков. Утвержденный правительством проект госпрограммы является уже вторым по счету: в начале 2017 года КНБ уже представлял аналогичную программу, рассчитанную на 2017-2020 годы. Вероятно, изменение военно-политической ситуации в 2017 году и заставило ведомство подкорректировать документ. Казахстанский совет по международным отношениям считает, что в наступившем году страны Центральной Азии столкнуться с угрозой возвращения бывших боевиков из Сирии и Ирака.

Муратхан Токмади, предприниматель

8 марта поздно вечером журналистам стало известно, что Токмади совершил побег из Жамбылской областной больницы, позднее эту информацию подтвердили сотрудники областного департамента внутренних дел. Утром следующего дня правоохранители отчитались о задержании беглеца. В пятницу же Комитет национальной безопасности первым из госорганов распространил официальный пресс-релиз об инциденте. В кратком сообщении говорится, что «в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин, способствовавших совершению побега». Токмади водворен в СИЗО.

В феврале 2018 года в Таразе начался суд по делу об убийстве банкира Ержана Татишева в 2004 году. Главным обвиняемым проходит Муратхан Токмади: 14 лет назад он настаивал на неосторожном обращении с оружием, а в прошлом году признался, что совершил преднамеренное убийство банкира по заказу бизнесмена и политика Мухтара Аблязова (о чем стало известно из двухсерийного документального фильма, подготовленного телеканалом КТК). В октябре прошлого года Токмади уже был приговорен к трем годам лишения свободы за вымогательство и незаконное хранение оружия.

Ерлан Арын, бывший аким Павлодарской области

Во вторник информационные агентства страны делились новостью о судьбе бывшего главы Павлодарской области. Из пресс-релиза Евразийского национального университета им. Гумилева от 2 марта журналистам стало известно, что Арын теперь возглавляет институт «Рухани жангыру» при высшем учебном заведении. На официальном сайте ЕНУ им. Гумилева никакой информации об упомянутом институте нет. Журналистам, которые пытались выяснить подробности о новом рабочем месте Ерлана Арына, в пресс-службе университета заявили, что информацию смогут предоставить только после получения официального запроса.

В марте 2014 года Арын был задержан сотрудниками финансовой полиции по обвинению в создании и руководстве организованной преступной группой в составе должностных лиц акимата Павлодарской области с целью хищения денежных средств и получения взяток в особо крупных размерах. Позднее обвинение было переквалифицировано, и в декабре 2014 года бывший аким был осужден лишь за превышение должностных полномочий. Арына приговорили к трем годам лишения свободы условно, так как суд посчитал, что исправление чиновника не требует его изоляции от общества. Перед вынесением приговора бывший областной аким попросил прощения у президента и заявил, что был и навсегда останется в команде главы государства.

Есенгали Байменов, владелец «Park KokTobe»

Праздничные дни обернулись для руководства парка Кок-Тобе очередным скандалом: известный блогер Шолпан Али рассказала о неприятном инциденте, который произошел в одном из четырех ресторанов паркового комплекса - «Abay». По ее словам, представительница администрации Кок-Тобе в грубой форме попросила супруга Али пресекать любые попытки их малолетней дочери выбежать на летнюю террасу, где в это время отдыхали VIP-гости (блогер пишет, что среди них она якобы узнала Есенгали Байменова, по версии Forbes входит в число 50 наиболее влиятельных бизнесменов Казахстана). В результате конфликта Али написала заявление в полицию, а перепалка между ней и администрацией парка продолжилась в Фейсбуке.

Другие пользователи социальной сети в поддержку Али рассказывали о других случаях, когда те или иные услуги парка (например, парковка) не были доступны из-за визита VIP-гостей. В середине февраля 2018 года похожий резонанс вызвал пост в Фейсбуке, опубликованный фотографом Максимом Золотухиным. Он рассказал о том, что охрана парка запретила ему делать снимки с Кок-Тобе, не оплатив предварительно 35 тыс тенге. Тогда администрация парка поспешила опровергнуть информацию о взимании платы и принесла свои извинения фотографу, охранник был впоследствии уволен.