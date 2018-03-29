Эквивалент: Цена борьбы с паводками

Почти за месяц до объявления чрезвычайной ситуации в одном из районов Восточно-Казахстанской области, правительство по традиции неспешно обсуждало предстоящий паводковый сезон. Глава кабинета министров Бакытжан Сагинтаев тогда интересовался у своих подчиненных, как те относятся к идее строить новые дома для жителей паводкоопасных районов вместо возведения очередных дамб. Vласть выяснила, сколько человек в действительности можно переселить, если потратить на это годовой бюджет по устранению паводковых угроз.

В ответ на запрос Vласти заместитель председателя комитета по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Марат Кульдиков сообщил, что в 2017 году в результате паводков из своих домов было эвакуировано 10 509 человек, подтопленными оказались 2 374 дома. По официальным данным, в минувшем году на предупреждение и ликвидацию последствий паводков было выделено 16,5 млрд тенге (55% от этой суммы - из местных бюджетов).

В своих подсчетах редакция кроме данных комитета по ЧС использовала информацию комитета по статистике министерства национальной экономики по средним ценам продажи нового жилья в 2017 году в каждой из областей, где были зафиксированы паводки (статистику минимальных цен на новое жилье комитет не ведет). Полученные квадратные метры нового жилья условно распределялись между людьми из расчета не менее 15 квадратных метров на человека - таковы требования действующего законодательства.

Из приведенных расчетов видно, что бюджет пострадавших от паводков областей не покроет и трети потребностей эвакуированных жителей в новом жилье. Между тем, на остальной территории Казахстана комитетом по ЧС пострадавших от подтоплений зарегистрировано не было. В Павлодарской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Южно-Казахстанской областях и городе Алматы на предупреждение и ликвидацию последствий паводков было выделено 8,1 млрд тенге. На эти деньги в областях можно купить 40 598 м2 нового жилья для еще 2 706 человек. В результате, если бы в 2017 году весь бюджет на предупреждение и ликвидацию последствий паводков был потрачен на покупку для пострадавших нового жилья, это покрыло бы потребность лишь на 54,1%.