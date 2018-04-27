Телеобзор: Красный уровень абсурда

Госпрограммы медленно, но верно становятся настольными пособиями для отечественных сценаристов. С подачи министра информации и коммуникаций концепция «Киберщит Казахстана» уже воплотилась в героях юмористического сериала на «Седьмом канале». Теперь пришло время для госпрограммы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму, чьи основные постулаты российский режиссер Валерий Мызников уж как смог вплетал в историю о неудавшихся терактах в Астане.

Сериал «Красный уровень» относится к числу ярчайших весенних премьер телеканала КТК. Казалось бы, зачем покушаться на художественное кино, когда команда канала уже и так преуспела на поприще скандальных документалок (три фильма о «Мурке» и один - про «лопнувшие иллюзии» Аблязова)? Вероятно, возникла необходимость, не тыкая в конкретных людей пальцем, показать зрителям, кто в Казахстане прав, а кто виноват. А если для пущей убедительности использовать еще и «нового секс-символа Казахстана» (именно так Тауекеля Муслима определяет Nur.kz), то картина получится более чем убедительная.

Но не только предатель с лицом самого красивого казаха современности возвращал зрителей в реальность - буквально с первых минут сериал был наполнен отсылками к суровым будням казахстанских информационщиков. В первой серии, например, перед нами предстает лже-Усенов, которому медленно плетущийся впереди автомобиль сотрудников Комитета национальной безопасности мешает спешить к обеденной трапезе. Доблестные комитетчики не растерялись, нагнали нарушителя порядка у кафе, и, не представившись, обратились к нему примерно так: «Э, слышь, ты че творишь?». Лже-Усенов начинает тыкать в сотрудников КНБ пистолетом, главный герой легким движением обезоруживает его, а за эпитет «быдло ментовское» наносит провокатору сшибающий с ног удар. Публика у телевизоров ликует, гештальт закрыт.

В третьей серии всплывает и тема ежегодных паводков - главный городской олигарх (естественно, нечистый на руку) устраивает благотворительный прием в помощь людям, пострадавшим от селя в Карагаше. В пятой серии этот же седовласый банкир, держа молодую любовницу на коленях, бледнеет от новостей об аресте «одного из самых богатых и влиятельных людей Казахстана», который занимался производством вина в Южно-Казахстанской области и якобы планировал насильственный захват власти. Завязка сериала и вовсе отсылает нас к трагическим событиям лета 2016 года, когда в Алматы в результате действий террориста-одиночки восемь сотрудников правоохранительных и специальных органов были убиты. Благодаря художественному вымыслу, полицейских было всего двое, экстремистов чуть не в три раза больше, но картинки со смертельно ранеными людьми в форме не могли не вызвать соответствующий флешбэк.

Кроме печальной действительности, авторы сериала в лучших пропагандистских традициях воплотили на экране все стереотипы о религиозных экстремистах. Вот главный герой - следователь КНБ Ернар Есенгельдиев - пытается отстоять перед коллегой репутацию честного имама, приводя в качестве доказательства факт вакцинирования всех его детей. Вот пожилая женщина, рассказывая о своем тесте-экстремисте, перечисляет все внешние атрибуты религиозности, которые нынче министерство религий и гражданского общества намерено запретить. Вот в ставку террористов на окраине Алматы прибывает интеллигентного вида Роберт (гражданин Албании с фальшивым паспортом Великобритании), чтобы научить местных создавать «первоклассные бомбы» и «обрушить сатанинский огонь» на врагов. В целом, создатели 8-серийной драмы настойчиво убеждают зрителей в том, что экстремизм на родине - это происки неизвестного араба из Скайпа, перед которым местные главари отчитываются с подозрительной регулярностью.

Еще более неубедительными выглядят попытки сценаристов нарисовать портрет молодого человека, который с легкостью поддается на увещевания религиозных экстремистов вступить в их ряды. Вместо маргинала со слабым понятием об образованности перед нами предстает Аскар - студент медицинского университета, лучший на своем курсе, поддерживающий прочные дружеские связи со вполне себе светскими ребятами и, что самое главное, имеющий конкретное представление о своем будущем. Именно он, как бы странно это ни звучало, надевает на себя пояс смертника и в предпоследней серии отправляется взрывать главный спортивный объект столицы - Астана Арену.

В столице по обыкновению проходит очередной саммит с участием высоких гостей. В честь этого события на главном стадионе страны планируется так называемый матч звезд. КНБ, располагающий достоверными сведениями о готовящемся теракте на Астана Арена, объявляет в городе красный уровень террористической опасности и вопреки всем мыслимым и немыслимым мерам предосторожности не отменяет грандиозное событие, а даже позволяет желающим (откуда взялись желающие куда-то в принципе идти во время «красного уровня» - отдельный вопрос) полностью заполнить трибуны стадиона. И пока беспечные сотрудники комитета практически вручную ищут человека с бомбой на многотысячных трибунах, к зданию подъезжают бригады спецназа для атаки на предполагаемых боевиков. Думаете, комитетчикам удалось найти террориста, тихо его обезвредить и вывести на улицу? Нет. Трясущегося от ужаса студента с поясом смертника замечают рядовые зрители и, конечно, в панике бросаются к выходам. В таких случаях только в давке, наверняка, погиб бы не один десяток человек, но в Астане, конечно, ничего подобного произойти не может.

Абсурдный эпизод с неудавшимся двойным терактом на столичном стадионе перечеркнул все старания творческой группы, пытавшейся создать имидж лучших в мире защитников мирного неба Казахстана. После седьмой серии сериала совсем не хотелось осознавать, что казахстанские правоохранители без задней мысли позволят тебе прийти на массовое мероприятие, которое с большой вероятностью в этот же вечер посетит человек с бомбой и неясными мотивами. Остается надеяться, что сериал «Шестой пост» на «Хабаре» (премьера намечена на 7 мая) не убьет веру казахстанцев хотя бы в адекватных сотрудников Нацгвардии.