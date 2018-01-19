Телеобзор: Казахские мушкетеры

В Казахстане любовь к ролевым моделям пестуется на государственном уровне - президент с высокой трибуны не раз описывал, как в его представлении должен выглядеть «идеал нашего общества». Информационно-пропагандистская машина пустилась на его поиски, и здесь все средства хороши - телесериалы, общенациональные проекты, спорт высших достижений. Телевидение в этот процесс хоть и вовлекается, но не без оглядки на реальность.

На неделе «Седьмой канал» презентовал новый юмористический сериал под более чем серьезным названием - «Киберзащитники». Название отсылает нас к амбициозному плану правительства по созданию в стране в высшей степени защищенного информационного пространства. Между тем, уже первая серия ситкома напрочь лишает зрителей всяких иллюзий относительно этих благих намерений. На первых же минутах сотня «отобранных айтишников со всего Казахстана» полностью дискредитирует себя перед выписанным из Израиля суперспециалистом по кибербезопасности, и тот советует опозоренному казахстанскому генералу привлечь в подразделение шесть хакеров - «тем более у вас в стране цифровизация», бессмысленно добавляет еврейский киберзащитник. Старательные генералы бросаются претворять в жизнь совет иностранного эксперта и набирают в «отряд Б» тех, кто не прошел первоначальный отбор в лучшую сотню.

Альтернативные киберзащитники нашей славной родины представляют из себя (а по законам жанра так и должно быть!) самое жалкое зрелище - «мастер по железу» страдает обжорством, «специалист по мобильным системам взлома» прогоняет злых духов благовониями, свидетель первого запуска ЭВМ в Казахстане выписан из дома престарелых, «инженер по технологиям и психологии социальных сетей» - уголовница, «мастер по кардингу» страдает зашкаливающим количеством навязчивых психологических состояний, а «вирусолог» и вовсе не преодолел 13-летний возрастной порог.

Сценарий (пока) до боли предсказуем: эти «кибермушкетеры» с горем пополам но устраняют вирусы, вычисляют и «раскалывают» хакеров, успевают утереть нос зарвавшемуся «отряду А». Автором идеи «Киберзащитников» в титрах представлен Даурен Абаев - глава министерства информации и коммуникаций, по чьему заказу и снят сериал. Очевидно, отечественные идеологи вступили на путь диверсификации форматов взаимодействия с целевой аудиторией - после того, как почти на всех эфирных телеканалах в той или иной форме были высмеяны казахстанские келинки, полицейские и чиновники, оказалась, что посмеяться можно и над стратегическими оборонными планами страны.

Другая команда отечественных «героев» на неделе предстала в ток-шоу «Давайте говорить» на «Хабаре». Преподаватель театрального искусства на селе, пчеловод с городским прошлым топ-менеджера, аким сельского округа с академической базой, биомедик, изучающий рак кишечника - все они были делегированы на госканал от «100 новых лиц» Казахстана. Журналист Махаббат Есен назвала их «капиталом нашего кода идентичности», а ведущая Майя Бекбаева отметила их как патриотов, гуманистов и прогрессистов.

Ролевые модели казахстанской молодежи не собирались эпатировать аудиторию и послушно отвечали на наивные вопросы ведущей о значимости хорошего примера. Одновременно с этим Бекбаева пыталась внести ясность в механику самого проекта - у Есен она поинтересовалась составом комиссии, которая фильтровала анкеты подающих надежды казахстанцев. «Полный состав членов комиссии никому до конца не известен», - отвечала журналист так, будто это было очевидным преимуществом проекта. Настойчивая просьба ведущей назвать кого-то конкретного не заставила девушку откровенничать, и она лишь уклончиво заметила: «общественные деятели, эксперты, ученые».

Вторую попытку прояснить будущее «новых лиц» Бекбаева предприняла в завершении ток-шоу, обращаясь к той же Есен. «В рамках тех возможностей, которыми обладает страна, каждому будет оказано какое-либо содействие, чтобы ваши труды, скажем так, зазвучали», - сказала журналист, обращаясь к присутствующим «героям». Бекбаева, по-деловому опершись на спинку стула, вновь потребовала конкретики. Есен, раззадорившись, выпалила, что повышения зарплаты ожидать не стоит, однако для «лиц» «будут обязательные собрания» общенационального характера, где ребята будут в добровольно-принудительном порядке делиться своими успехами.

Но самым грустным вышел рассказ о будущих успехах наших спортсменов на зимней Олимпиаде в Корее. Очередной выпуск «Бюро расследований» едва ли был пропитан духом победы и геройства. Сначала закадровый голос упомянул, что «топовые казахстанские фигуристы» тренируются за рубежом (внутри страны нет ни тренеров, ни ледовых площадок необходимого уровня), потом выяснилось, что казахстанские лыжники еще не уверены, смогут ли получить лицензии на некоторые олимпийские дисциплины, наконец, авторы сюжета зафиксировали «большие» сложности с развитием горнолыжного спорта в республике.

На фоне меланхоличной мелодии журналист невольно подвел черту и под перспективами казахстанских «летающих лыжников»: «Пока не складывается у них с тренировочным процессом и на основной базе в Алматы: в момент съемок из-за неподготовленности трамплины не работали, а лыжники вынужденно готовились к предстоящим важным стартам в тренажерном зале». Однако заканчивать выпуск программы на такой ноте было бы идеологически неправильно, поэтому авторы припомнили неожиданную для всех победу пловца Дмитрия Баландина на летней Олимпиаде. «Спорт непредсказуем - награду могут завоевать атлеты, от которых никто не ждал высоких результатов», - произнес закадровый голос, практически призвав зрителей надеяться лишь на «авось». Потому что, кажется, только так в Казахстане и становятся героями.