Закон «О сердцебиении»: в США запрещают аборты?

В США один за другим штаты принимают законы, вводящие запреты на прерывание беременности. Vласть разбирается, с чего все началось и к чему это может привести.

Где и когда все началось?

7 мая 2019 года появилась новость о том, что республиканский губернатор Джорджии Брайан Кемп подписал спорный закон «О сердцебиении», ограничив тем самым доступ к абортам для миллионов женщин по всему штату. Затем последовали новости о принятии подобных законов и в других штатах: Огайо, Алабама, Айова, Кентукки, Миссури, Северная Дакота. Позднее решением суда некоторых штатов (Айовы, Кентукки и Северной Дакоты) и федерального суда закон был аннулирован. Тем не менее только в этом году в 16 из 50 штатов Америки введено законодательство об ограничении абортов, согласно данным Института Гуттмахера.

Графика ВВС

О чем закон?

Закон о запрете абортов гласит, что после того, как сердцебиение плода может быть обнаружено (когда многие женщины о своей беременности даже не подозревают), аборт не может быть проведен. В соответствии с новым законодательством, аборт на любом этапе беременности будет уголовным преступлением класса «А». Врачи могут быть приговорены к 10 годам тюремного заключения за попытку прерывания беременности и 99 годам – за фактическое проведение процедуры (сроки тюремного заключения и недели прерывания беременности в законах разных штатов незначительно разнятся). Женщина, которая делает аборт, согласно закону, не будет привлечена к уголовной ответственности. В документе говорится, что аборт можно сделать, если жизнь матери находится в серьезной опасности, но исключений для жертв инцеста или изнасилования не предусмотрено. Так, на весь мир стала известна история 11-летней девочки, изнасилованной 26-летним мужчиной, которой закон мог воспрепятствовать совершить аборт, но – просто повезло – еще не успел вступить в силу. Будущим жертвам может не «повезти».

Как такое стало возможным в Штатах?

Даже страны первого мира, которые приводят в пример как демократические, прогрессивные и свободные, не являются гарантом соблюдения человеческих прав и свобод. Радикализация, в том числе религиозная, может произойти в любом обществе. Так, например, назначение президентом Трампом двух новых судей в Верховный суд – Нила Горсача и Бретта Кавано – дало перевес консерваторам в девятиместной палате Верховного суда. Они не скрывают, что их цель – пересмотр или полная отмена решения 1973 года (тогда решением, известным под названием «Роу против Уэйда» Верховный суд США легализовал аборты по всей стране).

Кто выступает против?

Кроме, очевидно, демократов, несогласие с антигуманным законом высказывают крупные студии (Netflix, Walt Disney Co., NBC Universal, Warner Media, Sony Pictures, CBS и Showtime), грозя прекратить инвестировать в производство фильмов и сериалов, снимающихся в штатах, где примут закон «О сердцебиении». Известно, что Джорджия – один из крупнейших штатов-«работодателей» в индустрии кино: в 2018 году, по словам государственных чиновников, было получено 92 000 рабочих мест и $2,7 млрд прямого финансирования. Вместе со студиями знаменитости стали отказываться сниматься в оскандалившихся штатах. В их числе: Софи Тернер, Джессика Честейн, Лаверна Кокс, Дон Чидл, Эми Шумер, Бен Стиллер, Габриэль Юнион, а также режиссер "Рассказа служанки" Рид Морано и актриса Кристен Виг. И этот список растет.

Оскорбление чувств

Среди неочевидных противников закона оказались сатанисты. Сатанинский храм утверждает, что вероисповедание освобождает их от исполнения нового закона. Храм объявил своих членов в Огайо освобожденными от подобной меры противодействия абортам, поскольку один из основополагающих принципов группы – неприкосновенность собственного тела, а «нежизнеспособный плод (плод, который не может выжить вне тела женщины) является частью тела женщины, и это ее выбор, продолжать ей беременность или нет». До этого сатанистам уже удавалось добиваться признания своих прав через суд – теперь они надеются, что суд признает также их право на аборт.

Грозят ли эти запреты чем-либо для женщин остального мира?

Вдохновятся ли примером американских штатов другие страны мира, пока неясно. Зато известно, что Папа Римский Франциск заявил, что «беременность нельзя прерывать ни при каких обстоятельствах, даже при тяжелом заболевании плода и угрозе его смерти», сравнив аборты с заказным убийством, хотя в отношении ЛГБТ-сообщества Папа куда более либерален, не считая гомосексуальность грехом. Ранее патриарх Кирилл предложил запретить аборты с целью улучшения демографической ситуации в России. По его словам, ежегодно в стране из-за абортов не появляются на свет 1 млн детей (что фактчек, проведенный «Медузой», опроверг).

Что известно наверняка и многократно проверено историей разных стран: запрет абортов не приводит к демографическому росту, но непременно приводит к высокой смертности матерей, совершающих аборты подпольно, и убийствам рожденных младенцев.