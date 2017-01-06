Главные тренды в Центральной Азии в 2017 году

Казахстанский институт стратегических исследований при президенте РК (КИСИ) представил обзор десяти самых важных, по мнению экспертов, тенденций 2017 года, которые будут иметь «ключевое значение для политического и экономического развития, стабильности и безопасности стран Центральной Азии».

Ситуация на внешних рынках и нефть

В первую очередь эксперты КИСИ отметили экономику. По их мнению, в наступившем году «можно ожидать восстановление мировых товарных рынков», которое, напомнили в КИСИ, началось еще во втором полугодии 2016 года. Речь в первую очередь идет о нефти. Если цена «черного золота» в течение года стабилизируется в коридоре $60-65 за баррель, то её среднегодовая цена в 2017-м превысит аналогичный показатель прошлых 12 месяцев «примерно на 20-25%». Сырьевые экономики, таким образом, покажут более заметный рост. «Порядка 2-2,5% против примерно 0,8% в 2016 году», - считают в КИСИ.

Однако рост товарных рынков будет иметь ограниченный потенциал. Риски остаются, а главный из них, как считают в исследовательском институте, заключается в монетарной политике Федеральной резервной системы США (ФРС), «и ее ужесточение в форме повышения ставок, которое может нивелировать наметившиеся положительные тенденции».

«Принимая во внимание весь спектр факторов внешнего происхождения, можно прогнозировать для стран Центральной Азии рост более интенсивными темпами, но остающийся подавленным по сравнению с докризисным периодом», - подчеркивается в обзоре КИСИ.

Внутриполитические процессы у внешних игроков

Другой значимый для Центральной Азии фактор – внутренняя политика внешних игроков, которая обещает быть весьма насыщенной. В России будет идти подготовка к президентским выборам 2018 года, а в Китае пройдет XIX съезд компартии (КПК), важнейшее политическое событие для этой страны, где, кроме прочего, ожидается заметное обновление состава центрального комитета КПК, Политбюро ЦК КПК и его Постоянного комитета. В США начнет работать новая президентская администрация.

«С одной стороны, на фоне сохраняющейся нестабильности в Афганистане, активизации России и возрастающей роли Китая, США сохранят свой интерес к Центральной Азии. С другой – от «фактора Трампа» во многом будут зависеть и действия вышеуказанных региональных держав по отношению к центральноазиатским государствам», - отметили в КИСИ.

Среди других важных внешнеполитических событий, которые, по мнению экспертов КИСИ, повлияют на регион – ожидаемый референдум в Турции по конституционной реформе и переходу к президентской форме правления, а также выборы в Иране. Эти события, вероятно, приведут к существенным внутриполитическим изменениям у региональных игроков, что прямо и косвенно повлияет и на Центральную Азию.

Демография

В 2017 году продолжится позитивная динамика демографического роста в регионе. Более того, в КИСИ считают, что этот год станет «переломным». В исследовательском институте отмечают, что за последние пять лет средний темп роста увеличился с 1,2% до 1,7%. Сохранение этой динамики позволит уже в текущем году региону преодолеть отметку в 70 млн человек или, по меньшей мере, достичь этой цифры. Правительствам стран региона, убеждены в КИСИ, стоит уделить особенное внимание этому фактору.

Возможная либерализация в Узбекистане

2017 год станет первым, а потому особенно важным для нового руководства Узбекистана. В КИСИ обратили внимание, что 2017-й в Узбекистане объявили «Годом диалога с народом и интересов человека». Кроме того, новое руководство страны анонсировало ряд либеральных реформ госуправления и судебно-правовой системы. Либерализация в Узбекистане, по мнению сотрудников КИСИ, способна «дать новые импульсы для всего региона».

«Последние активности (в Узбекистане – V) задают новые импульсы для всего региона. Мы видим, как отношения с Узбекистаном для стран региона являются определяющими, поэтому, когда руководство (Узбекистана – V) говорит о перезагрузке и новых этапах, это влияет на общественные настроения в других странах», - подчеркнул директор КИСИ Ерлан Карин.

Важную роль для региона сыграет и введение узбекской стороной безвизового режима с 15 странами и частичное снятие ограничений для представителей еще 12 стран с апреля 2017 года.

Словом, Узбекистан в этом году будет одним из главных (если не главным) ньюсмейкером в Центральной Азии, а решения его руководства получат резонанс во всех центральноазиатских республиках. «Это, в свою очередь, может послужить основой для роста конкуренции в регионе», - резюмировали в КИСИ.

Выборы

В 2017 году ожидаются выборы в Туркменистане и Кыргызстане. В первом случае, пожалуй, все ясно заранее, а вот кыргызские выборы «таят неопределенность», ведь действующий президент Алмазбек Атамбаев заявил, что баллотироваться на новый срок не будет, и не готовит преемника. Кроме того, этот год для Кыргызстана ознаменован переходом к очередному этапу по внедрению парламентской формы правления.

Экстремизм

Конфликт в Сирии и Ираке продолжается. В этом контексте, убеждены в КИСИ, «в ряде стран Центральной Азии» сохранятся внутренние предпосылки для развития радикализма. «В условиях меняющейся обстановки на Ближнем Востоке будет усиливаться угроза возвращения центральноазиатских боевиков», - отмечают в КИСИ.

Интернет и соцсети

С 2010 года количество пользователей интернета и соцсетей выросло в регионе в 2 раза – с 14,5 до 29,9 млн человек. В этом году эта тенденция сохранится: интернет-пользователями станут «как минимум 30 млн человек или 45% населения региона».

По мнению экспертов КИСИ, позитив здесь заключается в упрощении доступа граждан к государственным услугам, получении важной информации и росте уровня образованности. «Вместе с тем, данное явление несет в себе новые вызовы для социальной системы и правительствам региона следует учитывать новые реалии», - считают в КИСИ.

Афганистан

Внутриполитическая обстановка в Афганистане останется напряженной, а основные вызовы, как считают в КИСИ, будут исходить от движения «Талибан» в приграничных афганских провинциях на севере, востоке и юге. «Вместе с тем, неопределенность вокруг дальнейшего статуса коалиционного правительства, откладывающиеся парламентские и местные выборы вкупе с продолжающимися трениями внутри элит будут серьезным тестом для нынешнего руководства страны», - говорится в обзоре КИСИ.

Там также подчеркнули, что в условиях военно-политической нестабильности Афганистан продолжит привлекать к себе ключевых внешних игроков, что актуализирует региональную повестку дня.

Китай

В этом году Китай останется одним из главных торговых партнеров и инвесторов Центральной Азии, начав реализацию крупных проектов, например, финансируех фондом Шелкового пути и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций в рамках инициативы «Экономический пояс Шелкового пути». Всего в этом году в Казахстане начнется реализация очередных 12 казахстанско-китайских проектов.

В Кыргызстане совместными усилиями Бишкека и Пекина, продолжат строить альтернативную дорогу «север-юг» и модернизируют Бишкекскую ТЭЦ.

Кроме этого, продолжится строительство четвертой ветки газопровода «Центральная Азия – Китай», которая пойдет по направлению Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Кыргызстан-Китай.

Казахстан в Совете безопасности ООН

Казахстан, избранный в непостоянные члены совета безопасности ООН, будет активно вовлечен в региональные и международные процессы. Членство в Совбезе, кроме прочего, позволит стране «актуализировать региональную повестку на глобальном уровне».

Впрочем, Казахстану предстоит работать и над другими важными для региона мероприятиями – саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), например.