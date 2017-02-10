Реформа Конституции: Что предлагает власть, оппозиция и эксперты

Во время своего обращения к народу президент Нурсултан Назарбаев анонсировал ряд поправок в Конституцию. Изменения в основной закон страны, по словам президента, будут внесены ради демократизации государства. Однако уже озвученные и предложенные к обсуждению поправки не гарантируют реальной демократизации и разделения властей, считают политики и эксперты. Они высказали свои предложения.

Экономист и независимый политик Петр Своик, выступая накануне на площадке аналитической группы КИПР, сказал: «В обращении президента были очень сильные посылы, я прямо слышал там свои мотивы. На следующий день вышел текст – и все мимо». Ранее, опрошенные Vластью политологи также отметили «косметический» характер реформ – во всяком случае, в том виде, в каком они предложены к обсуждению.

Директор Центра политического анализа и стратегических исследований партии «Нур Отан» Юлия Кучинская представила на площадке КИПРа доклад, из которого следует, что, по сути, президентская власть останется самой сильной. По крайней мере, представитель партии власти напомнила, что за президентом останется роль «верховного арбитра», а это, по мнению многих экспертов, означает, что парламент и правительство так и останутся «ручными».

С другой стороны, подчеркнула Кучинская, парламент все же, скорее всего, получит полномочия, которые реально расширяет его влияние. Если изменения в Конституцию внесут, то, по словам Кучинской, упростится порядок освобождения от должности конкретных министров в случае неисполнения ими законов. Кроме того, предлагается исключить из Конституции нормы, дающие возможность президенту принимать указы, имеющие силу закона, а также делегировать парламентом президенту законодательные полномочия. Действующий порядок назначения премьер-министра предлагается сохранить, «но мажилис будет включен в процесс освобождения от должности членов правительства».

Правительство же, согласно нынешним планам, получит следующие полномочия: утверждение государственных программ, единой системы финансирования оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет госбюджета, образование, упразднение и реорганизация центральных исполнительных органов, не входящих в состав правительства, назначение и освобождение от должности их руководителей. «Премьер-министр отныне будет докладывать не только президенту, но и мажилису об основных направлениях деятельности правительства и обо всех его важнейших решениях. Тем самым будет установлена безусловная ответственность правительства перед парламентом», - пересказала уже опубликованные предложения Кучинская.

Директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев подчеркнул, как и Своик, что в своем нынешнем виде поправки в Конституцию не гарантируют демократизации. Эксперт сделал ряд предложений для рабочей группы, которая занимается вопросом разделения властей:

- введение смешанной системы формирования мажилиса парламента с избранием 50% депутатов по партийным спискам и 50% – по одномандатным округам;

- отмена положения Конституции, предусматривающего обязательное положительное заключение правительства на законопроекты, разработанные парламентариями;

- наделение парламента и его палат правом и механизмами проведения парламентского расследования в отношении любых должностных лиц исполнительных органов по серьезным основаниям;

- установление четких оснований для роспуска президентом парламента (например, неоднократное отклонение парламентом предложенной кандидатуры премьер-министра).

Но одних изменений в Конституцию, по мнению Чеботарева, может не хватить, если власть действительно заинтересована в демократизации. «Не стоит ограничиваться реформами в Конституции, одно это ничего не даст. Нужна еще реформа избирательной системы, партийной системы, системы местного государственного управления в сторону усиления полномочий маслихатов, нужна реформа местного самоуправления и выделения его из местного госуправления. Наконец, нужна реформа квазигосударственного сектора, потому что, если мы хотим усилить правительство, не нужен нам никакой квазигоссектор, пусть правительство управляет, создает, если нужно, вводит свои структуры, которые ясно и четко подчиняются ему», - сказал политолог.

Экспертов также смущает, что предлагаемые поправки фактически подразумевают подчиненность одних министров президенту, а других – премьеру. «Какие там министры отдельные! Вообще разбирать отдельно каждого министра, это несерьезно, это отвлечение от главного. Правительство утверждается, премьер отвечает за всех министров, все! Правительство – команда, никто не должен выщипывать из кабмина отдельных его представителей», - заметил Своик.

Что касается парламента, то, по его мнению, ему необходима «жесткая партийная конструкция, не один большой «Нур-Отан» и две подпорки к нему, а близко к трехстороннему треугольнику, с тем, чтобы все кланы, олигархи, западники, южане и т.д. могли быть представлены в этой системе и сохранить ее устойчивость».

Однако сейчас парламенту не предложили значительных полномочий, считает Чеботарев. Фактические по этому вопросу, если рабочая группа не примет рекомендаций, сохранится статус-кво «с новыми небольшими (для парламента – V) возможностями для воздействия на правительство».

Для реальной же демократизации, в сторону которой, по словам президента, должна двигаться страна, необходимо усилить роль парламента, а еще ввести выборы местной исполнительной власти, считают в оппозиционной «Общенациональной социал-демократической партии» (ОСДП). Полностью список предложений от ОСДП выглядит так:

- полное обеспечение прав граждан на свободу слова, объединений, мирных собраний;

- законодательное обеспечение независимого статуса избирательных комиссий всех уровней, обязательность равного представительства в них всех политических партий, формирование Центральной избирательной комиссии парламентом, а нижестоящих - ЦИКом;

- избрание половины состава мажилиса по пропорциональной системе по партийным спискам и половины – по одномандатным округам;

- предоставление парламенту права назначения и отставки министров и правительства в целом;

- восстановление Конституционного суда и передача ему функций президента как гаранта Основного закона, прав и свобод граждан;

- поэтапный переход к избранию акимов районов, городов и областей, а также судей первой инстанции населением;

- создание системы местного самоуправления, обладающего всей полнотой компетенции и возможностей местных бюджетов.

Рабочая группа, занимающаяся вопросом разделения властей, принимает рекомендации до 26 февраля.