Армения готовится к «лучшим выборам в истории»

В минувшую среду стали известны все участники предстоящих 9 декабря досрочных выборов в Национальное собрание Армении – это был последний предусмотренный законом день для подачи заявок.

За депутатские мандаты парламента 7-го созыва поборются 11 политических сил – два избирательных альянса и девять партий: возглавляемый и.о. премьер-министра Николом Пашиняном альянс «Мой шаг», альянс «Мы», сформированный прозападными партиями «Республика» и «Свободные демократы», партии Армянская Революционная Федерация «Дашнакцутюн», «Просветленная Армения», «Процветающая Армения», Республиканская партия Армении, «Сасна Црер», «Страна законности», «Национальный прогресс», «Христианско-народное возрождение» и «Решение гражданина».

Последние три партии – новички в политическом поле Армении, созданы они специально для участия в выборах. Активно раскрутиться эти партии, естественно, не успеют – слишком мало времени до выборов, соответственно, и шансы пройти в парламент у них практически нулевые. Участие же в выборах – хорошая возможность заявить о себе и нарастить политический капитал с прицелом на будущее.

Предполагалось большее количество участников, но многие политические силы, бессменные участники предыдущих парламентских выборов, в последний момент отказались от предвыборной борьбы, мотивируя свое решение главным образом тем обстоятельством, что властям не удалось сдержать свое обещание провести выборы по новому Избирательному кодексу, предусматривающему 100-процентную пропорциональную систему, рейтинговая же система голосования, согласно их заявлениям, практически обессмысливает участие в выборах политических сил, не имеющих серьезной финансовой и организационной базы.

Президент Ассоциации политологов Армении Амаяк Ованнисян в связи с этим указывает на довольно любопытную деталь: в числе отказавшихся от участия в выборах – практически все внепарламентские политические силы, которые на протяжении последнего десятилетия были в жесткой оппозиции к власти Сержа Саргсяна.

Это Армянский национальный конгресс (его глава - первый президент Армении Левон Тер-Петросян, после 10-летнего политического «небытия» в 2008 году баллотировался на пост президента, вывел народ на улицы, обвиняя власти в фальсификациях и подтасовке результатов выборов – в результате столкновений митингующих с силовыми структурами 1 марта 2008 года погибло 10 человек); партия «Наследие» (лидер партии, экс-министр иностранных дел Армении Раффи Ованнисян на президентских выборах 2013 года занял второе место, получив 37% голосов, но толком распорядиться своим полумиллионным электоральным капиталом не смог – на парламентских выборах 2017 года его партия не смогла преодолеть избирательный порог, набрав всего 2% голосов); партия «Организация Национальное Самоопределение», возглавляемая известным советским диссидентом Паруйром Айрикяном; партия «Страна абрикоса» – ее лидер Заруи Постанджян не раз публично обвиняла Сержа Саргсяна во всех смертных грехах, в том числе в пристрастии к наркотикам и азартным играм. От участия в выборах отказались также Компартия и Демократическая партия Армении, не играющие, впрочем, существенной роли в политической жизни страны.

В эти дни общественность, медиа и эксперты активно обсуждают партийные и рейтинговые списки участников выборов. Так, пропорциональный список бывшей правящей Республиканской партии Армении (125 человек) сразу же привлек внимание тем, что в нем, в отличие от всех предыдущих выборов, нет скандально известных олигархов, генералов и всевозможных местных «авторитетов» с ярко выраженным криминальным прошлым. Еще один сюрприз – появление на втором месте в списке Давида Шахназаряна, руководителя государственного управления национальной безопасности в годы президентства Левона Тер-Петросяна.

Картина довольно типичная для выборных процессов в Армении, где голосуют больше за личности, нежели за программы

Есть своя «изюминка» и в списке партии «Сасна Црер» – второе место в нем досталось политологу, руководителю Аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества Степану Григоряну. Автору написанной по горячим следам апрельских событий книги «Армянская бархатная революция» многие прочили место в списке блока «Мой шаг», однако там по проходным местам в условиях жесткой конкуренции договориться, судя по всему, не удалось.

«Я бы не пошел на сотрудничество с «Сасна Црер», если бы не был уверен в том, что они исключают вооруженные методы политической борьбы», – так объясняет свое решение Григорян (в июле 2016 года члены группы «Сасна Црер» захватили и в течение двух недель удерживали здание полка патрульно-постовой службы полиции Армении в Ереване с целью свержения власти Сержа Саргсяна, в результате трое полицейских были убиты). Между тем, арестованный по обвинению в пособничестве вооруженной акции «Сасна Црер» и в дальнейшем отпущенный на свободу под залог Каро Егнукян на днях заявил буквально следующее: «Народ имеет право на бунт. Мирное гражданское неповиновение оправдано в том случае, когда ты имеешь дело с цивилизованной властью, в противном случае приходится прибегать к методам вооруженной борьбы. Если нынешняя власть уподобится прошлому режиму, не исключается, что те или иные группы вновь прибегнут к вооруженной борьбе»...

Список партии «Процветающая Армения» (ППА) возглавил ее лидер Гагик Царукян, один из богатейших армянских бизнесменов. В пику заявлениям Пашиняна о том, что в новом парламенте не должно быть олигархов, Царукян утверждает, что является всего лишь собственником, а свои многочисленные бизнесы передал в управление другим лицам и компаниям.

Пропорциональный список блока «Мой шаг» (фактически – партии Никола Пашиняна «Гражданский договор») – самый многочисленный, 183 человека. Подавляющее большинство имен этого списка ничего не говорит широкой общественности – за исключением разве что первой двадцатки, доставшейся министрам и другим высокопоставленным чиновникам - членам «Гражданского договора»). И в целом говорить о том, что «Гражданский договор» – уже состоявшаяся партия, имеющая свою идеологию, четкое видение путей развития страны и соответствующие программы, наверно, преждевременно – скорее она находится на стадии своего становления. Несмотря на это, эта политическая сила является безусловным фаворитом на этих выборах, претендующим набрать не менее 70% голосов – исключительно благодаря высочайшему рейтингу одного-единственного человека – Никола Пашиняна.

Предстоящие 9 декабря досрочные парламентские выборы будут лучшими за всю историю Третьей республики

Картина, к слову, довольно типичная для выборных процессов в Армении, где голосуют больше за личности, нежели за программы. Тем более в наши дни, когда градус революционных настроений в обществе все еще держится на довольно высокой отметке. В этом контексте предстоящие выборы в плане победителя, судя по всему, будут безальтернативными, и велика вероятность того, что они выльются в прямые выборы премьер-министра.

По мнению экспертов и наблюдателей, политической борьбы в классическом ее понимании, соперничества программ и идеологий на этих выборах не будет. Но актуальной для Армении остается тема чистоты и транспарентности выборных процессов. Тема эта традиционно занимает одно из центральных мест в медиапространстве Армении. Механизмы нарушений и фальсификаций результатов выборов были внедрены в годы президентства Левона Тер-Петросяна и широко применялись в печально известных парламентских 1995-го и президентских 1996-го года выборах. Последующие режимы Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна довели эти механизмы до совершенства. И не случайно команда Никола Пашиняна в своей пропагандистской риторике постоянно затрагивает эту тему.

«Предстоящие 9 декабря досрочные парламентские выборы будут лучшими за всю историю Третьей республики», – заявил на прошлой неделе в парламенте и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

О том, насколько важно для будущего страны обеспечение чистых выборов, говорят и европейские партнеры Армении. «Мы верим, что в результате демократических выборов в Армении будет сформировано легитимное, внушающее доверие правительство, – заявил 14 ноября посол Евросоюза в Ереване Петр Свитальски. – Мы считаем, что в новой Армении совершенно новая политическая атмосфера, и что правительство и другие институты, участвующие в избирательном процессе, обладают политической волей для обеспечения наилучших стандартов проведения выборов... Поэтому мы также ждем этих выборов и готовимся к лучшим выборам в истории Армении».