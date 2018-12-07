Откровенно и по-честному: о чем говорили главы стран ЕАЭС в Санкт-Петербурге

На заседание Высшего Евразийского экономического совета главы государств прибыли практически одновременно. Один за другим в аэропорт Пулково прибыли борты №1 из Казахстана и Беларуси, и других стран. Черные кортежи в сопровождении полиции быстро выезжали сначала на платную дорогу, затем через улицу Благодатную на Московский проспект, мимо Исаакиевского собора, останавливались у Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина. Журналистов быстро заводили через боковые коридоры в пресс-центр – вот-вот должно было все начаться.

Заседание совета было запланировано на полдень. Но президент Российской Федерации Владимир Путин на правах хозяина мероприятия, потирая руки, появился в холле только в 12:30. Последовали рукопожатия, все строго по протоколу: в алфавитном порядке. Премьер-министр Армении Никол Пашинян быстро прошел в так называемую комнату ожидания, президент Беларуси Александр Лукашенко долго пожимал руку Путину и что-то радостно рассказывал. Следом зашел президент Казахстана Нурсултан Назарбаев – взаимные объятия, и вот уже Путин встречает главу Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. Заседание в узком составе началось только к половине второго дня по местному времени, главы государств говорили долго.

«Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза продвигается довольно успешно и весьма динамично, способствует более полному раскрытию экономического потенциала наших государств», - именно с этих слов начал заседание в узком составе Путин.

Он рассказал, что совокупный ВВП стран союза увеличился в первом полугодии 2018 года на 2%, продолжился рост производства в промышленности: в целом по ЕАЭС – плюс 3,3%, в сельском хозяйстве – плюс 2,4%. На 12% выросли объемы внутрисоюзной торговли, достигнув $44 млрд. Товарооборот с внешними партнерами увеличился на 21% – до $548 млрд, причем преимущественно за счет наращивания нашего экспорта.

«В течение года российское председательство в ЕАЭС продолжило работу по всей интеграционной повестке дня, в том числе по вопросам функционирования общего внутреннего рынка. Вместе с партнерами по союзу сосредоточили усилия на расширении практики наднационального регулирования… К сегодняшнему заседанию подготовлены проекты важных решений: о создании общих рынков нефти, нефтепродуктов, газа. По оценкам экспертов, осуществление этих планов даст прибавку к ВВП наших стран до 9 млрд долларов», - рассказал глава Российской Федерации.

В следующем году председательство в ЕАЭС переходит Армении, где через несколько дней пройдут внеочередные парламентские выборы. Они, по заверению Пашиняна, станут самыми открытыми и справедливыми за последнюю четверть века. По словам премьер-министра, участие страны в Евразийском экономическом союзе является одним из приоритетных в деятельности правительства. Армения нацелена на развитие технологических секторов экономики, и в этой связи особый интерес для нее представляет именно цифровая повестка дня ЕАЭС.

«Она полностью созвучна с нашими приоритетами, и мы заинтересованы в ее полноценной реализации, - заверил Пашинян, продолжив, что особую важность страна придает диверсификации внешнеэкономических связей. - Мы всецело поддерживаем основные направления международной деятельности ЕАЭС на 2019 год и усилия, направленные на расширение географии договора о свободной торговле. Считаем приоритетным сотрудничество с Европейским союзом, а также со странами, которые являются нашими непосредственными торговыми партнерами. Армения готова стать эффективной платформой для развития торгово-экономических отношений с Ираном, мы также готовы принимать активную роль в переговорах с Египтом по соглашению о зоне свободной торговли. Мы заинтересованы в скорейшем вступлении в силу договоров с Ираном и Китаем. Правительство Армении завершает внутригосударственную процедуру ратификации этих документов и вскоре, после проведения парламентских выборов, внесет их на одобрение национального собрания».

Самым ярким, как, впрочем, и обычно, оказалось выступление президента Беларуси. Александр Лукашенко заявил, что завершающийся период (а это прошедший год), является достаточно неоднозначным как с политической, так и с экономической точки зрения. Среди позитивных достижений он отметил вступление в силу договора о Таможенном кодексе ЕАЭС, принятие решение о наделении Молдовы статуса наблюдателя и ряд других. Затронул президент Беларуси и тему торговых и санкционных войн, во время которых, по его мнению, ЕАЭС может только выиграть.

«Мир все больше и больше сходит с ума в плане экономики, в плане торговли. Я уже об этих войнах говорил. И вы знаете, есть расхожая поговорка у всех нас – не было бы счастья, да несчастье помогло. Слушайте, ну для нас это шанс. Великий шанс, когда идет эта драчка, определиться, сплотиться и придать еще большую динамику в нашем экономическом союзе. Ну давайте это сделаем, это ведь зависит от нас, сидящих за этим столом. Беларусь к этому готова», - обратился он к главам государств.

Но существует и ряд важных вопросов, которые остаются нерешенными на протяжении нескольких лет.

«Я вынужден об этом говорить, но говорить не с точки зрения стенаний и рыданий, а с точки зрения того, что мы договорились, но не сделали. И с точки зрения того, что наш союз образовывался на свободах передвижения рабочей силы, капитала, услуг, товаров и так далее. И самое главное, о чем мы договаривались, создавая нашу единую экономику, что все субъекты хозяйствования и наши люди будут иметь равные условия. Если таких равных условий нет, то нет и союза», - подчеркнул Лукашенко, дав понять, что равных условий все же нет.

«В начале 2018 года РФ предложила работу по устранению барьеров изъятий и ограничений, препятствующих формированию общего рынка ЕАЭС. Это одна из самых острых проблем нашего союза, которая еще несколько лет назад была обозначена белорусской стороной. Однако данный вопрос решается непозволительно медленно. Более того, на смену к устраняемым барьерам взводятся новые. Это стало практикой. Считаю, что это совершенно недопустимая ситуация, нарушающая достигнутые нами договоренности. Как показала практика, важно не только устранять преграды, но и параллельно создавать условия, исключающие возможность их повторного возникновения», - заявил Лукашенко.

Недоволен президент Беларуси и ценами на газ. Точнее, он напомнил, что стороны договорились создать к 2025 году общий рынок нефти, нефтепродуктов, а также газа.

«Мы приняли решение, и мы обязаны выполнять все в сроки и обеспечить работу союза в условиях стабильной, справедливой топливно-сырьевой политики. В союзнических отношениях нет интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов», - подчеркнул он, но вместе с тем привел пример по «равноправию» в союзе, когда «Газпром» берет за транспортировку газа в Беларусь почти 3 доллара за тысячу кубических метров, в то время как внутрироссийский тариф составляется порядка одного доллара – в три раза меньше».

«С учетом этих обстоятельств в нашей стране газ до границы со Смоленской областью обходится почти в 130 долларов за тысячу кубов, а установленная оптовая цена для потребителей той же Смоленской области, субъектов хозяйствования – 70 долларов. Простой вопрос: как конкурировать в этой ситуации?», - удивился президент Беларуси.

«Спасибо большое, Александр Григорьевич, я думаю, что когда пресса займется другим делом, покинет этот зал, мы подискутируем, у нас это всегда в открытом режиме все делается. Откровенно и по-честному», - в свою очередь дипломатично отметил Путин, но не смог остановиться и сделал ремарку: «Обращаю внимание, что сегодня у Беларуси 129 долларов за тысячу кубов, в следующем году будет 127, а в ФРГ – 250. И это, безусловно, большое преимущество для наших союзников по ЕАЭС».

Закрыть тему не удалось, так как уже Лукашенко перебил президента России: «Наш главный партнер, к сожалению или к счастью, не ФРГ, а Российская Федерация. И наши основные, не только партнеры, но и конкуренты и прочее – это россияне. Я просто напомню, Нурсултан Абишевич меня поддержит: если мы производим в Беларуси трактор БеЛАЗ, масло и так далее, все говорят – вот белорусская продукция. Чтобы вы знали, в этой белорусской продукции 60-70% комплектующих из РФ, немало казахстанских и со всех стран, но российских! Поэтому главный наш партнер не ФРГ, а РФ. И нам надо, чтобы были равные условия, прежде всего, у нашей братской России и Беларуси, вот в чем вопрос», - обратился он к Путину.

Президент России пообещал, что равные условия будут, надо только подождать. Но в очередной раз повторил разницу цен в Беларуси и Германии.

«Если бы Беларусь не имела преимуществ, связанных с интеграцией, а формировали бы цену на рыночных принципах, это было бы не 129 и не 127, а 200 долларов. Вот в чем разница», - подчеркнул он.

«Владимир Владимирович, неправильные у вас расчеты! - вновь вступил в спор президент Беларуси. - Мы имеем лучшие условия, чем Германия. Я об этом не единожды говорю: вроде воевали против Германии вместе, а наши люди после войны имеют такую ситуацию. Они 200 долларов имеют, а мы 130, потому что туда еще 3000 км качать надо! Поэтому у них и цена такая…», - не договорил Лукашенко, будучи перебитым Путиным.

«Но если бы была рыночная для Беларуси, не было бы 129, она была бы под 200, вот в чем дело», - настаивал на своем Путин, но все же попросил: «Давайте мы уже подискутируем потом в закрытом режиме».

Нурсултан Назарбаев в своем выступлении был краток. Он напомнил, что текущий год стал «особенно важным в истории ЕАЭС». Несмотря на сложившиеся внешние условия и риски, связанные с волатильностью мировой экономики, странам союза удалось сохранить положительную динамику роста. А одним из важных индикаторов сотрудничества является открытие совместных предприятий.

«Только в Республике Казахстан с момента функционирования ЕАЭС количество таких совместных предприятий увеличилось почти на 70%, превысив 10 тыс. предприятий. Это говорит о нашей кооперации, которая создает условия – то, что мы имеем по ЕАЭС», - отметил президент Казахстана.

В рамках союза активно развивается международное сотрудничество, статус государства-наблюдателя получила Молдова, а также подписаны соглашения с Ираном и Китаем, которые «создают основу для существенного роста торгово-экономического сотрудничества с этими странами». Активно ведутся переговоры по пяти приоритетным торговым трекам – это Сингапур, Индия, Египет, Сербия и Израиль.

«Это говорит о большом интересе к нашей организации, и эти соглашения будут нам всем выгодны», - уверен Назарбаев.

Вместе с тем необходимо дальше развивать и укреплять интеграционное сотрудничество, в том числе, приложить дополнительные усилия для обеспечения полноправного функционирования союза, подчеркнул президент. Кроме того, важно завершить работу по документам, которые направлены на обеспечение движения четырех свобод – товары, капитал, услуги, рабочая сила.

«Это касается, в том числе, соглашения о пенсионном обеспечении граждан стран ЕАЭС. Документ будет гарантировать гражданам тот объем прав на пенсионное обеспечение, которое предусмотрено для резидентов каждой страны», - считает Назарбаев.

Кроме того, членам союза необходимо к 2025 году устранить все имеющиеся препятствия во взаимной торговле, что является важным условием «полноценного функционирования объединения», а также важно реализовывать якорные проекты в ключевых секторах экономики.

«Уважаемые коллеги, хочу напомнить, что в далеком 1994 году я впервые выступил с идеей создания именно этого интеграционного проекта в Москве в стенах МГУ. Тогда я представлял себе мощный экономический союз, который со временем трансформируется в большого игрока на международной арене и будет притягивать своими действиями других, кто захочет с нами работать. Сегодня фактически эта идея стала реальностью, мы в нем работаем. В следующем году исполняется 5 лет с момента подписания договора и 25 идее, о которой я сейчас говорю. Поэтому я предлагаю провести очередное заседание в Астане в день подписания соглашения ЕврАзЭС в мае следующего года, приурочив его к 25-летию этой идеи», - резюмировал свое выступление Назарбаев.

Забегая вперед, стоит отметить, что предложение члены союза обсудили и поддержали.

Последним взял слово Сооронбай Жээнбеков, который выступал меньше всех – чуть больше трех минут. Глава Кыргызстана считает, что Россия успешно и плодотворно завершила свое председательство в союзе.

«Убежден, что подписанные сегодня документы внесут весомый вклад в создание условий ведения бизнеса, тем самым будет сделано значительное улучшение жизни граждан всех государств-членов союза», - заявил он.

Вышеперечисленные вопросы и проблемы главы пяти государств обсуждали с глазу на глаз около часа, после чего, уже в расширенном составе, предоставили слово президенту Молдовы Игорю Додону. Это первая страна, которая получила статус наблюдателя при ЕАЭС. Додон признал, что масштаб и уровень экономического взаимодействия Молдовы со странами союза оставляет желать лучшего, и местный бизнес заинтересован в более высоком сотрудничестве со странами ЕАЭС практически во всех сферах экономики.

«Мы стараемся использовать все имеющиеся инструменты и возможности для расширения сотрудничества со странами Евразийского экономического союза. Молдова является традиционным производителем целого ряда высококачественных агропродовольственных товаров: свежих и переработанных фруктов и овощей, виноградного вина. Кстати, в январе-сентябре этого года мы экспортировали этих товаров на сумму более сотни миллионов долларов. В то же время хочу отметить, что в 2017 году страны ЕАЭС импортировали из третьих стран продовольственных товаров на сумму более 30 млрд долларов США, а у Молдовы экспорт этих товаров всего 1 млрд. То есть мы можем существенно увеличить наши поставки на рынки стран ЕАЭС», - заверил Додон.

Молдова готова на взаимовыгодных условиях намного увеличить поставки и других товаров, а также предлагает своим восточным партнерам «хорошие условия» для организации разных производств на своей территории с последующим экспортом готовой продукции в страны, с которыми у Молдовы действуют соглашения о свободной торговле.

Далее последовало подписание документов – всего их 18 и передача председательства в ЕАЭС Армении. Напоследок президент России Владимир Путин пригласил коллег пройти на совместное фото уже в рамках неформального саммита глав СНГ, но по дороге к флагам он продолжал что-то достаточно бурно обсуждать с Александром Лукашенко. Видимо, цены на газ…

По итогам заседания были подписаны декларация о дальнейшем углублении интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, распоряжение «О стратегии развития интеграционных процессов в рамках ЕАЭС», решение «О формировании общего рынка газа ЕАЭС», решение «О формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС», решение «О вступлении в силу Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и КНР, с другой стороны, от 17 мая 2018 года», решение «О вступлении в силу Временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны, от 17 мая 2018 года», решение «Об Основных направлениях международной деятельности ЕАЭС на 2019 год», распоряжение «О развитии сотрудничества государств-членов ЕАЭС в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли», а также решение «О бюджете ЕАЭС на 2019 год», решение «Об утверждении размера пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в Суд ЕАЭС», решение «О медали за вклад в развитие ЕАЭС», решение «О председательстве в органах ЕАЭС», распоряжение «О времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета». Кроме того, подписаны решение «О внесении изменений в приложение № 1 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии», распоряжение «О реализации Решения Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 года № 13», решение «О досрочном прекращении полномочий члена Коллегии Евразийской экономической комиссии» и решение «О назначении члена Коллегии Евразийской экономической комиссии».