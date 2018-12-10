Никол Пашинян: «Революция продолжается. Позади лишь первый ее этап»

В Армении 9 декабря состоялись досрочные парламентские выборы. Утром 10 декабря Центризбирком обнародовал предварительные результаты выборов: победу одержал возглавляемый исполняющим обязанности главы армянского правительства Николом Пашиняном избирательный альянс «Мой шаг». На втором месте партия «Процветающая Армения», на третьем – партия «Просветленная Армения» Именно эти три политические силы будут представлены в Национальном собрании 7-го созыва – остальным участникам не удалось преодолеть избирательный порог (5% для партий и 7% для альянсов).

Голоса распределились следующим образом: альянс «Мой шаг» - 70,43% (884 456 голосов), партия «Процветающая Армения» - 8,27% (103 824 голоса), партия «Просветленная Армения» - 6,37%, Республиканская партия Армении – 4,7%, Армянская Революционная Федерация «Дашнакцутюн» - 3,89%, альянс «Мы» - 2%, партия «Сасна Црер» - 1,82%, партия «Оринац еркир» - 0,99%, Социал-демократическая партия «Решение гражданина» - 0,68%, партия «Христианско-народное возрождение» - 0,51%, партия «Национальный прогресс» - 0,33%.

«Граждане Армении сформируют абсолютное революционное большинство, и это большинство сможет осуществлять все необходимые законодательные реформы», – заявил Никол Пашинян на состоявшейся в ночь на 10 декабря в предвыборном штабе альянса пресс-конференции – к тому времени были обработаны данные примерно с 50% избирательных участков, и абсолютная победа возглавляемой им политической силы не вызывала сомнений.

Вопреки обнародованным 7 декабря данным опроса армянского представительства Gallup International Association, обещавшим участие в выборах около 75% имеющих избирательное право граждан Армении, явка избирателей оказалась довольно низкой – всего 48,63% (1 260 843 человека). Показатель действительно скромный – впервые за всю историю общегосударственных (парламентских и президентских) выборов в независимой Армении более половины избирателей не пришли на избирательные участки.

Комментируя низкую явку, и.о. первого вице-премьера Арарат Мирзоян сослался в частности на неблагоприятные погодные условия, подчеркнув вместе с тем, что невысокая явка – явление типичное для свободных, демократических стран. Реакция противоборствующего лагеря в лице бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА), естественно, была диаметрально противоположной. «Низкая явка избирателей на досрочных парламентских выборах свидетельствует о том, что проведение этих выборов – не «всенародное требование», как то представляет действующая власть, а результат личных политических расчетов и интересов Никола Пашиняна. Досрочные выборы не стали основой общегосударственного бенефиса «бархатного» режима – независимо от того, сколько процентов они наберут. Эти выборы не что иное, как каприз Никола Пашиняна на фоне апатии и разочарования народа». Эту запись на своей странице в Facebook сделал вице-председатель РПА Армен Ашотян.

Кардинально разошлись мнения команды Никола Пашиняна и представителей РПА и в вопросе качества выборов. «Это действительно свободные и демократические выборы. Наша главная цель – демократия, и, я думаю, мы ее уже достигли», – заявил Пашинян. Арарат Мирзоян в беседе с журналистами также назвал прошедшие выборы «свободными, транспарентными и демократическими», добавив, что по сравнению с предыдущими выборами никакого давления на волеизъявление народа не оказывалось, не было каких-либо попыток повлиять на электоральный процесс.

«В ходе предвыборного процесса постоянно звучали угрозы со стороны правящей силы, были случаи насилия, а правоохранительные органы стали главным карательным инструментом в агиткампании Никола Пашиняна». Это уже мнение бывшего руководителя Государственного управления национальной безопасности Давида Шахназаряна (третий номер в партийном списке РПА). О насаждаемой властями атмосфере нетерпимости в ходе агиткампании говорил и лидер партийного списка Армянской Революционной Федерации «Дашнакцутюн» (АРФД) Армен Рустамян.

Так или иначе, по результатам выборов лидер революции и команда его единомышленников получают всю полноту власти, что в первую очередь подразумевает огромную ответственность перед сотнями тысяч граждан Армении, поверивших им и безоговорочно их поддержавших. Популистская риторика и перманентные ссылки на всевозможные козни реваншистов, сыгравшие свою роль в дни революционной эйфории, в поствыборной Армении вряд ли найдут отклик у широких слоев населения. Николу Пашиняну предстоит серьезный экзамен – на деле доказать состоятельность своей заявки на роль лидера государства.

Сам Пашинян на вышеупомянутой пресс-конференции высказался следующим образом: «Первый этап революции завершен, но революция продолжится до тех пор, пока не реализует все свои цели. Одна из главных целей революции – превращение Армении в экономически развитую и сильную страну. Армения становится сильнее с каждым днем – в плане экономики, международной политики, демократии, верховенства закона, становится сильнее во всех смыслах. И до тех пор, пока наша команда будет иметь возможность проводить политику, нацеленную на развитие Армении, у нас будет мандат на управление страной. Если же мы в какой-то момент потеряем доверие народа, он передаст этот мандат другой политической силе».