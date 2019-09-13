Ничего нового

Интерес к дебатам, анонсированным этим утром, был очевиден: с одной стороны противник действующей власти, лидер запрещенного в стране движения, с другой – многолетний советник первого президента. Да и заявленная тема звучала интересно: «Кем стал Назарбаев для Казахстана»? В результате оппоненты подняли самые разные вопросы – от несменяемости власти до Эстонии, страдающей, как считает Ертысбаев, под гнетом немцев и финнов.

Почему не меняется власть?

По мнению Мухтара Аблязова, конституция и демократические ценности, которые она должна олицетворять, нарушалась на протяжении всех лет независимости, а оппоненты власти уничтожались – либо физически, либо путем заведения против них уголовных дел и следующих за этим тюремных сроков. Кроме того, раньше сам народ, десятилетия проживший в тоталитарном СССР, не понимал ни конституции, ни демократических ценностей. Сейчас, по мнению Аблязова, ситуация изменилась.

Ермухамет Ертысбаев, между тем, не был согласен с самим вопросом, который поставил модератор Сергей Дуванов: по его мнению, власть сменилась, а утверждения о двоевластии – ложь. Он заявил, что у него состоялся разговор с Назарбаевым и последний отрицал, что в стране есть двоевластие. Также он сослался на президентские выборы 1999 и 2005 года, когда у Назарбаева, по его словам, были сильные конкуренты – Серикболсын Абдильдин и Жармахан Туякбай соответственно.

Кто виноват, что в стране нет сильной оппозиции?

Ертысбаев признал, что Назарбаев не был заинтересован в сильной оппозиции, добавив при этом, что он, будучи советником, рекомендовал, чтобы она все-таки была. В том, что сейчас нет организованной политической силы, способной бороться за власть, по мнению Ертысбаева, виноваты сами лидеры бывших оппозиционных движений. «Даже сейчас я что наблюдаю? – задался вопросом экс-советник. - Что Аблязов не признает никакой силы, кроме его ДВК. Любая другая партия, любой лидер – либо агент КНБ, либо его личные враги». Он также подчеркнул, что конфликты в оппозиционной среде продолжаются даже сейчас, когда, казалось бы, следует готовиться к парламентским выборам.

Аблязов, повторив тезис о разнообразных методах ликвидации оппонентов власти, заявил, что она, власть, также использовала и формально юридические методы. Например, он указал на то, что ДВК, получив регистрацию в 2004 году, вскоре ее лишилась, затем, спустя годы, была официально признана экстремистской. Людей выходящих на митинги, заметил Аблязов, также обвиняли в экстремизме. «Сейчас ситуация очень сильно изменилась. Зарегистрируйте нашу партию и увидите, кто победит. Сейчас оппозиции нет в стране. Кто-нибудь организовал хотя бы один митинг?», - сказал Аблязов.

Китайская экспансия

Аблязов считает, что она имеет место. Ертысбаев ссылается на то, что Китай занимает только четвертое место по инвестициям в казахстанскую экономику.

«Наша ситуация такова, что сейчас есть закабаление со стороны Китая. Поэтому люди выходят на протест. Хотя Ертысбаев говорит, что они (Китай – V) - четвертый инвестор, я готов показать, что это не так», - сказал Аблязов, добавив, что страны Прибалтики, не имяя нефти, имеют валовый доход, который в два-три раза выше казахстанского.

Ертысбаев, в свою очередь, заявил, что доля китайских инвестиций в экономике Казахстана занимает порядка 5%. «Единственное государство, у которого нет врагов – Казахстан», - заявил Ертысбаев, сославшись также на упомянутые ранее Аблязовым страны Балтии, в которых, по мнению Ертысбаева, все не так хорошо, как утверждал его оппонент. Например, говоря об Эстонии, он заявил, что реальными хозяевами этой страны являются не эстонцы, а немцы и финны.

Что будет дальше и состоялся ли пресловутый транзит власти?

Аблязов считает, что недавние президентские выборы, приведшие Касыма-Жомарта Токаева в Акорду, не дали последнему никакой власти. Конечная цель – передать власть Дариге Назарбаевой. «Люди устали от этого режима. Токаев ничего не решает», - заявил Аблязов.

На это Ертысбаев ответил: «У нас сейчас второй президент. Избран до 2024 года. Постоянная песня, что Назарбаев передаст власть Дариге… Президент Токаев. У меня была встреча с Елбасы. Никакого двоевластия нет, все это разговоры».

Что в итоге?

В целом ничего принципиально нового участники этих дебатов не сказали. Оппоненты говорили то, чего от них и ожидали. Единственной – но и не сенсационной – новостью стало то, что Ертысбаева, последние годы служившего дипломатом, приглашали в исполнительную власть, но он отказался, сославшись на усталость.

В то же время сам факт дебатов между Аблязовым, которого власть воспринимала и представляла исключительно как преступника и вора, и Ертысбаевым, многие годы работавшего советником Нурсултана Назрабева, весьма занимателен. Но не более того.