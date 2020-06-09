Сложный год Токаева

«Человеческая реакция»

Вряд ли Касым-Жомарт Токаев или его советники в ночь после выборов могли предполагать, насколько сложным и насыщенным на события окажется первый год его президентства. В день голосования и следующие несколько дней во время акций протеста были задержаны тысячи людей и сотни отправлены под адмарест.

Через 15 дней после выборов прогремели взрывы в Арыси, спустя семь месяцев – упал самолет под Алматы, спустя восемь месяцев - произошли беспорядки в Кордае, спустя девять месяцев в Казахстане, вслед за миром, началась эпидемия коронавируса и впервые на всей территории страны было введено чрезвычайное положение. В течение всего года в Казахстане регулярно протестовали различные политические и гражданские группы, участники протестов требовали в том числе и освобождения политических узников – несогласных с властью, которые оказались в тюрьмах задолго до президентства Токаева и по разным причинам.

Токаев на каждое драматичное событие отвечал, причем довольно быстро – то, что новый президент пользуется Твиттером, изменило коммуникацию верховной власти с обществом. Токаев почти всегда комментировал события напрямую и вскоре после того, как они произошли и это было нетипично для казахстанской власти, традиционно долго ищущей ответы на возникающие у общества вопросы.

Видимым исключением стала смерть политического активиста Дулата Агадила в СИЗО в феврале этого года – реакция на нее от Токаева последовала спустя продолжительное время. В остальных случаях президент быстро обозначал позицию, в некоторых случаях – спустя время прибывал на место событий. В Арыси он оказался на следующий вечер после взрывов, в кордайских поселках – через три недели после беспорядков.

«Человеческая реакция» на события и обозначение участия нередко вызывало теплую реакцию даже у скептиков, рассуждавших в том ключе, что «так ведь все и должно быть», просто «мы к этому не привыкли».

В конце лета прошлого года Токаев помиловал двух людей из списка политических узников, созданного правозащитниками. Настоящим тестом системы стало прошение об условно-досрочном освобождении Мухтара Джакишева – ему отказали в УДО вскоре после президентских выборов, но дали его в марте этого года. Токаев в специальном интервью, вышедшем до суда, тогда выражал надежду на «справедливое решение».

Система, созданная в течение почти тридцати лет независимости, тем не менее регулярно продолжает напоминать о себе. В первый год президентства Токаева протестующих продолжали задерживать, политического активиста Альнура Ильяшева держат в СИЗО по обвинению в распространении ложной информации во время действия режима ЧП, а ровно накануне годовщины выборов в ИВС была помещена активистка Асия Тулесова, чей протест «От правды не убежишь» стал лейтмотивом протестной весны прошлого года.