Кадыров против грузинского журналиста

Задержанный в Грузии гражданин России готовил покушение на журналиста независимого телеканала «Мтавари архи» Гиорги Габуния. Журналиста “заказал” президент Чечни Рамзан Кадыров – за то, что тот прошлым летом обматерил в прямом эфире Владимира Путина. Такое заявление сделал в понедельник генеральный директор телекомпании «Мтавари» Ника Гварамия. Суммируем то, что известно об этой истории.

Что известно о задержанном

Вот что рассказал о нем Ника Гварамия в понедельник 15 июня: «Контртеррористическая служба Грузии задержала гражданина России Васамбека Бадриевича Бокова, ингуша по национальности, родившегося в Ингушетии 21 декабря 1982 года. Официальная причина ареста не связана с планировавшимся убийством Гиорги Габуния по заказу Рамзана Кадырова. Об этом грузинским властям стало известно от правоохранительных органов Украины». Гварамия призвал правоохранительные органы Грузии и Украины в кратчайшие сроки обнародовать максимально возможный объем информации по делу.

По его словам, за журналистом следили уже несколько месяцев. Ликвидация Габуния планировалась и координировалась в Украине, а управление происходило из Чечни, сказал директор телеканала «Мтавари архи».

Гварамия сообщил, что сначала грузинская сторона расценила полученную информацию как провокацию «грузинского лобби» в Украине. Однако защиту Габуния все-таки обеспечили.

Какой была реакция властей

Грузинские власти никак не прокомментировали заявление телекомпании. Служба государственной безопасности подтвердила информацию о задержании в Тбилиси гражданина России, которого подозревают в подготовке заказного убийства. При этом имя журналиста не упоминается.

Сам Гиорги Габуния отметил, что с ним никто не связывался, звонила только омбудсмен.

Как отреагировал журналист

По словам Габуния, его предупреждали об опасности. «Мне говорили, чтобы я был осторожен во время поездок за границу», — пояснил он. Он добавил, что не чувствует себя в безопасности, более того, считает, что опасность угрожает не только ему:

«Речь идет о слове. Кому-то не понравилось то, что я сказал, и они прислали мне киллера. Что ждет тогда тех людей, которые еще более действенно выразят свой протест?».

Что именно сказал журналист в скандальном эфире

7 июля 2019 года Гиорги Габуния выругался матом в адрес президента России Владимира Путина в эфире своей авторской передачи, тогда транслируемой телекомпанией «Рустави-2». Габуния в течение нескольких минут материл Путина, позднее телекомпания заявила, что эфир не был с ней согласован.

Ника Гварамия, который тогда возглавлял «Рустави-2», принес телезрителям извинения за поведение Габуния в эфире, заявив, впрочем, что полностью разделяет недовольство российской политикой, однако полагает, что журналисту следовало бы высказываться «в более приемлемой форме».

Трансляция скандального шоу прошла на фоне масштабных акций, которые шли в Грузии прошлым летом против пророссийской политики грузинского руководства. Но для многих выступление журналиста оказалось совершенно неприемлемым, ночью перед зданием телекомпании даже собралась небольшая акция протеста.

Причем тут Кадыров

Президент Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений у телекомпании «Рустави-2» и ее ведущего еще в прошлом году. «В мире миллионы молодых людей, которые глубоко уважают Владимира Путина. Габуния нужно запрятать за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил», - написал Кадыров в своем телеграм-канале 8 июля 2019 года.

Сейчас Кадыров попытку убийства опровергает, но призывает грузинского журналиста «встать на колени и принести извинения».

«Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит, а если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны об этом не узнают», – написал Кадыров у себя в Телеграм.

В этом же сообщении он написал: «Но я подчеркиваю, что мы не забыли про то, как он оскорбил наше Государство, наш Народ, а значит, и лично меня. Георгию Габунию, как я ранее говорил, лучше встать на колени и попросить прощения, извиниться за случившееся. Он оскорбил не одного человека, а всех россиян. Обращаюсь к грузинским властям, чтобы приняли меры, способствующие перевоспитанию этого гражданина. Рекомендую ему сделать правильные выводы и привести свой разум в порядок. В противном случае, повторяю, он останется моим врагом».

Какой была реакция в обществе

Пользователи грузинского сегмента Фейсбук поделены на два условных лагеря. Первый высмеивает Габуния и не верит, что его действительно хотели убить. Второй напоминает об охоте, которую ведет Кадыров на своих оппонентов – причем, преследуя добычу далеко за пределами Чечни. В этом контексте упоминаются, например, чудом уцелевший в покушении живущий в Швеции блогер Тумсо Абдурахманов, или убитая в 2017 году в Киеве активистка Амина Окуева. Подробнее об убийствах оппонентов режима Кадырова за границей можно узнать из этого материала.