Серьги из кокосов, или Социально ответственный малый бизнес

Маркетологи по всему миру фиксируют одну любопытную тенденцию - потребители, в какой бы стране они ни жили, охотнее прибегают к услугам тех компаний, которые небезразличны к социальным проблемам. Vласть рассказывает о вдохновляющих примерах маленьких компаний, для которых репутация социально ответственного бизнеса важна не меньше, чем денежная прибыль.

Во времена, когда даже в Европе еще ничего не знали о «корпоративной социальной ответственности», малый бизнес Неаполя стал родоначальником удивительной традиции. Итальянский писатель Лучано де Крещенцо, посвятивший ей целую книгу, писал так: «Когда неаполитанец по какой-либо причине чувствует себя счастливым, выпивая кофе, он оплачивает не только выпитый, но и платит за еще один, «отложенный» – за того клиента, который придет позже. Это как бы кофе, предложенный всему остальному миру, всему человечеству…».

В СНГ спустя много лет такой кофе стал известен как «подвешенный». И хотя уже и в самом Неаполе немногие помнят об этой доброй традиции, во многих странах мира до сих пор находятся владельцы кофеен, готовые дать своим клиентам шанс почувствовать себя благотворителями. Более того, неаполитанский опыт перенимают не только кофейни - в Украине, например, несколько лет назад на дверях аптек можно было увидеть цветной значок из двух ладошек. Он означал, что здесь можно заранее оплатить лекарства для тех, кому они нужны, но по каким-то причинам недоступны.

Эксперты соглашаются: малому бизнесу зачастую намного легче быть социально ответственным. Во-первых, такой предприниматель как никто другой осведомлен о реальных проблемах своего района и совершенно точно знает, каким образом может быть полезен проживающим здесь людям. Во-вторых, для владельца небольшого дела социальная ответственность, как правило, является вопросом личной ответственности, а, значит, проблем с обеспечением обязательств в этой области, скорее всего, не возникнет.

Год назад казахстанцы имели возможность на себе испытать добродетель отечественного малого бизнеса - по стране прокатилась акция с незатейливым названием «Добрый хлеб». Владельцы небольших магазинов и мини-пекарен в Павлодаре, Талдыкоргане, Актау, Усть-Каменогорске, Курчатове, Петропавловске, Кентау, Темиртау, Алматы и Атырау предлагали нуждающимся бесплатно взять с полки буханку хлеба. «Бывало и выручки нет, а хлеб покупаем, ведь люди ждут, знают, что в пятницу он будет», - рассказывал журналистам павлодарский предприниматель Андрей Липатов, который вместе с партнером владеет киоском фаст-фуда. В других городах к бесплатному хлебу добавляли, например, лоток яиц. Некоторые бизнесмены предлагали своим клиентам по принципу «подвешенного» кофе заплатить за лишний товар, оставив его для нуждающихся.

В конце марта 2017 года Иван Троян с братом решили запустить в Алматы «проект добра». В обычной жизни братья владеют небольшим бизнесом - поставляют одноразовую продукцию для гостиниц. Свободное от работы время они проводят в собственном бутике под названием «Все за спасибо». В этом бутике не идет речь о выручке - Иван рассказывает про то, с каким трудом удается уговорить людей забрать деньги, просто взять необходимую вещь бесплатно. Сюда, в небольшой контейнер, горожане везут не нужную им одежду, отсюда же люди нуждающиеся ее забирают.

«Много вещей приносят, и много людей приходит за вещами. В день забирают около 600 вещей, привозят намного больше», - рассказывает Иван. Кроме этого, нередко бизнесменам предлагают помощь то соседские бабушки, то молодые волонтеры. Иногда и состоятельные люди сулят поддержку, однако до реальных шагов с их стороны дело пока не дошло.

В ближайших планах у Ивана - открытие бесплатных музыкальных курсов, обучение игре на гитаре и нотной грамоте. На вопрос, зачем ему с братом нужен этот проект, с удовольствием рассказывает: «Мы - дети Советского союза, росли на советских сказках, где учили добру. Учили, что нужно всегда говорить «спасибо». Мы хотим, чтобы слово «спасибо» снова что-то значило. Суть в том, что не все в этом мире продается, и не все покупается». Иван гордится, что в его виртуальном сообществе добра на Youtube уже больше 500 человек - значит, культура благодарности в нашем обществе мало-помалу возрождается.

В других странах мира малый бизнес понимает социальную ответственность значительно шире. В ноябре 2010 года в Вашингтоне была образована компания Wash Cycle Laundry - прачечная, по сути. Во-первых, сотрудники компании забирают и доставляют белье исключительно на велосипедах. Во-вторых, при стирке используются натуральные чистящие средства от местного производителя. В-третьих, в прачечной установлены «умные» стиральные машины, которые способны экономить воду и энергию. И, наконец, компания представляет собой идеальную стартовую площадку для безработных, недавних заключенных, бездомных, бывших наркоманов и алкоголиков, которые всеми силами ищут возможность вернуться к активной экономической жизни.

История другой компании - Sseko Designs - началась в Уганде. Главной целью ее создания стало намерение помочь угандийским женщинам получить высшее образование. Проблема была в том, что после окончания школы выпускнику дается 9 месяцев для того, чтобы заработать на дальнейшее обучение. В Уганде лишь мужчинам удавалось использовать эту возможность, пока не была создана маленькая компания по производству сандалий из кожи. Она начала нанимать женщин на 9 месяцев для того, чтобы те впоследствии могли обучаться на врачей, учителей, экономистов, юристов и политиков. О значимости начинания можно судить лишь по тому факту, что из 15 миллионов женщин в Уганде лишь 2%, как правило, поступают в колледж.

Ювелирная компания Faire Collection производит свои украшения из натуральных материалов, собранных в тропических лесах Южной Америки. Орехи, семена и кокосы обрабатываются, окрашиваются при помощи экологически чистых красителей и превращаются, в конечном счете, в украшения. Имея естественные скульптурные неровности, каждое из них уникально. Помимо этого, компания преследует цель сохранить тропические леса Южной Америки, обеспечив их жителям возможность зарабатывать на них, не уничтожая деревья, и преодолеть крайнюю нищету. С годами компания стала предлагать местным жителям не только работу, но и тренинги, гранты, деньги в рассрочку, менторство, помощь в случае стихийных бедствий.

Thai-Pepper - азиатская компания, которая нашла способ фактически утилизировать старые дома из тикового дерева. Она производит из них разделочные доски. Перерабатывая уже отслужившую свое древесину, бизнесмен фактически сохраняет окружающую среду и естественные леса, которые не придется вырубать для производства домашней деревянной утвари. Кроме этого, небольшое предприятие занимает принципиальную позицию по отношению к найму сотрудников. На работу не принимаются дети, технике безопасности труда уделяется повышенное внимание, а работники имеют возможность рассчитывать на справедливое денежное вознаграждение.

Все перечисленные выше примеры доказывают, что совершенно не обязательно предлагать потребителям уникальные услуги и товары - важнее то, как и кем они будут произведены. Даже работая в заурядной маленькой компании, можно установить энергосберегающие лампы, отдавать мусор на переработку (от 80 до 90% материалов, используемых на сегодняшнем рабочем месте, могут быть переработаны) и распечатывать документы лишь в случае острой необходимости.

Управляя небольшим бизнесом, предприниматель может предоставить место или собственную продукцию для организации сбора средств общественной организацией, поучаствовать в общественных работах, предоставить скидки тем своим клиентам, кто поддерживает благотворительность, предложить свои профессиональные знания некоммерческим организациям, организовать экскурсии для местных школьников, место для практики - для студентов. Ни одно из этих мероприятий не требует ни малейших затрат - бизнесмену нужно будет потратить лишь свое время. Время, которое со временем совершенно точно окупится - и в прямом, и в переносном смыслах.