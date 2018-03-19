Тренды будущих технологических продуктов. Лекция Улана Каражигитова

Ключевые тезисы лекции:
- Цифровая трансформация достаточно плотно входит в повседневность людей. Почему она называется трансформацией и обозначается цифрой 4.0? Термин ввёл председатель экономического форума в Давосе, указав тем самым на прохождение человеком 3 этапов технологической революции. Первая революция произошла с изобретением двигателя внутреннего сгорания, что позволило производить различные машины, ускорив, тем самым, коммуникацию между людьми. Вторая революция была связана с появлением электричества, что позволило промышленности совершить переход и от ручного труда к конвейерному производству. Третья революция была вызвана созданием компьютеров и вычислительных мощностей. Задачи, которые прежде требовали вовлечения больших групп специалистов, стали выполняться компьютерными системами.
- То, что происходит сейчас, можно называть по-разному: четвёртая промышленная революция, индустриальная революция, digital-революция. Её истоки лежат в компьютерной сфере, но отделили её потому, что она начала развиваться шире, охватывая сразу множество отраслей: медицину, логистику, генную инженерию и т.д. Это происходит потому, что технологии стали более доступны с финансовой точки зрения.
- Катализатором этих изменений становится каждый человек. Технологии имеют разную природу и могут привести как к положительным, так и разрушительным результатам. Тоже самое касается и их применения. Сейчас, с помощью нормативно-правовых актов и общественного участия в политике, государства определяют путь, по которым пойдут технологические изменения: либо они осложнят жизнь людей, либо привнесут в неё множество преимуществ.
- Наиболее отчётливо они проявляются в сфере труда. Сегодня мы наблюдаем то, как из трудовых отношений постепенно исчезают факторы иерархии, значимости возраста, сосредоточенности на одной профессии и необходимости постоянно присутствовать на рабочем месте. Одновременно с этим поднимается вопрос о социальных гарантиях, которые не получают многие люди, соглашаясь работать сразу на нескольких позициях. Это создаёт риск того, что в случае масштабного технического сбоя часть жителей планеты может остаться без работы и какой-либо подушки безопасности. Всё это поднимает вопрос о необходимости сбалансированного развития технологий.
Генеральным партнером Vласть Update Almaty выступает компания Kcell.
Партнерами недели лекций стали Kaspi Bank, Альфа-Банк, Intercontinental Almaty и Ahmad Tea.
Над видео работали Евгений Загороднев, Ринат Бесбаев и Юлия Панкратова.
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