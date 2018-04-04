Четверть века в лидерах отрасли

Компания «Тенгизшевройл» была образована 6 апреля 1993 года, когда Нурсултан Назарбаев и председатель совета директоров корпорации «Шеврон» Кеннет Дёрр подписали соглашение о создании совместного предприятия по разработке и наращиванию добычи на нефтяном месторождении Тенгиз.

За четверть века «Тенгизшевройл» стал лидером нефтегазовой отрасли Казахстана. Сегодня доля сырой нефти, добываемой компанией на месторождениях Тенгиз и Королевское, составляет 34% от общего объёма нефти, добываемой в стране. В середине 2017 года компания перешагнула исторический рубеж в 3 млрд баррелей добытой нефти. И это при том, что первый миллиард баррелей был добыт только в 2006 году, спустя 13 лет после прихода инвесторов на Тенгиз.

5 июля 2016 года в Астане акционеры совместного предприятия «Тенгизшевройл» объявили о решении по Проекту будущего расширения (ПБР-ПУУД) месторождения Тенгиз, предполагающего 37 млрд. долларов инвестиций. Проект строительства нового завода по очистке и доведению до товарных кондиций сырой нефти, а также системы по закачке попутного сырого газа в нефтеносные пласты, стал самым крупным инвестиционным проектом 2016 года в мировой нефтегазовой отрасли.

В настоящее время более 30 тысяч казахстанцев трудоустроено на ПБР-ПУУД на территории страны, что составляет 92% всего персонала проекта в Казахстане. ТШО привлёк к участию в проекте казахстанские компании, оказывающие услуги в области проектирования, закупок и изготовления модулей. На сегодняшний день предварительный отбор прошли более 1800 казахстанских компаний.

В Атырауской области завершено строительство морского канала в рамках строительства маршрута транспортировки грузов. На строительных площадках на Тенгизе продолжаются общестроительные и подземные работы. Практически завершены земляные работы, осуществлена забивка всех свай и ведётся заливка фундаментов. Строительство трубопровода и групповой замерной установки для первой очереди системы сбора высокого давления продолжается. Все работы ведутся в соответствии с графиком и при жёстком контроле качества.

Охрана окружающей среды с первого дня была приоритетом в деятельности совместного предприятия и остается им по сей день. В 2009 году «Tенгизшевройл» объявил о завершении Проекта утилизации газа для устранения рутинного сжигания газа на факелах. Реализованный за четыре года проект стоимостью 258 млн долларов США позволил снизить объёмы суточного сжигания на 97%, при этом объемы добычи нефти увеличились на 147% с 2000 года. Практически одновременно был завершён проект резервуарного парка сырой нефти стоимостью 176 млн долларов США. Новые резервуары сырой нефти, построенные на месторождении Тенгиз, позволили сократить выбросы углеводородов за счёт плавающих крышек, изготовленных в соответствии с новейшими технологиями.

В 2014 году ТШО ввел в эксплуатацию Объект КОС (канализационно-очистные сооружения) в рамках новой интегрированной системы управления водными ресурсами на Тенгизе. Проект новой системы предусматривает очистку до 6 000 кубометров бытовых сточных вод в сутки для использования в котлах на заводах Тенгиза.

В 2017 году объемы инвестиций TШO в проекты, направленные на снижение экологического воздействия, превысили 3 млрд долларов США с 2000 года. За это же время компания достигла сокращения общих объемов сжигания на 80% и снижения общих объемов выбросов на тонну добытой нефти на 70%. В настоящее время компания утилизирует более 98% газа – это показатель мирового уровня.

«Тенгизшевройл» за 25 лет работы в Казахстане зарекомендовала себя социально ответственным партнёром. Тенгизский проект стал настоящей кузницей кадров для нефтегазовой отрасли. Если в 1993 году доля казахстанских сотрудников в ТШО не превышала 50%, то сегодня она достигла показателя в 83%. В результате постоянно действующих программ обучения и развития кадров всё больше сотрудников выдвигаются на более ответственные должности. 156 казахстанцев уже заменили своих иностранных коллег на ключевых руководящих и технических должностях.

Откликаясь на нужды местного сообщества, ТШО принимает активное участие в преобразовании социальной инфраструктуры региона. В самом начале своего пути, в 1993 году, ТШО начал осуществление рассчитанной на 5 лет программы «Бонус Фонд Атырау», с размером инвестиций 50 млн долларов США, которая являлась частью соглашений по Тенгизскому проекту. В тесном взаимодействии с акиматом Атырауской области были отобраны самые насущные социальные проекты, направленные на улучшение медицинских учреждений и инфраструктурных объектов в областном центре и в Жылыойском районе, где компания ведёт производственную деятельность.

Все эти проекты были профинансированы ТШО и успешно завершены в 1998 году. Позже по инициативе компании была утверждена и запущена в 2009 г. добровольная социально-инфраструктурная программа «Игилик». Общие затраты по программе составили более 239 млн долларов США. Были реализованы 110 проектов и созданы более 1000 рабочих мест.

С момента образования совместного предприятия в апреле 1993 года и включая 2017 год, вклад компании в казахстанскую экономику превысил 125 млрд долларов.

Если в 2002 году предприятие приобрело товаров и услуг отечественных производителей на сумму 415 млн долларов, то в 2015 году этот показатель превысил 2,4 млрд долларов.

Помимо финансовых выплат, ТШО привнесло в Казахстан и другие ценности: новую корпоративную культуру, новые уникальные технологии, новые возможности в сфере инженерно-технического проектирования, обслуживания высокотехнологичного оборудования, управления проектами, строительства и производства; а также создание совместных предприятий между казахстанскими и иностранными компаниями.

«Тенгизшевройл» уверенно вступает в следующее 25-летие своей совместной работы с Казахстаном. Впереди – ещё более впечатляющие рубежи.