Сбербанк запускает новогоднюю акцию кредитования по ставке от 1%

Сбербанк объявил о запуске новогодней акции «Кредит – это легко», которая позволит клиентам получить кредит без залога по сниженной ставке от 1%, а принять участие в еженедельном розыгрыше 1 миллиона тенге, сообщила пресс-служба банка.

В Сбербанке одним из главных преимуществ беззалогового потребительского кредитования называют то, что «клиенты могут потратить полученные денежные средства на любые цели, что особенно актуально в преддверии семейных праздников».

«В нашем банке мы придаем большое значение традиционным семейным ценностям, поэтому мы решили порадовать казахстанцев, доступными деньгами для приобретения подарков и подготовке к праздникам - говорит управляющий директор по развитию розничного бизнеса ДБ АО «Сбербанк» Жанаргуль Изимова. – В канун самого семейного праздника - Нового Года, мы предлагаем нашим клиентам кредит без залога по сниженной ставке от 1% (ГЭСВ от 1,01%). Кроме того, приятным бонусом для клиентов, оформивших кредит во время специальной новогодней акции «Кредит – это легко», станет участие в еженедельном розыгрыше миллиона тенге. Другими словами, Сбербанк предлагает людям реализовать самые смелые желания и осуществить мечты своих близких».

При этом с 10 декабря 2018 года по 14 января 2019 года, еженедельно представители Сбербанка будут разыгрывать по 1 миллиону тенге в прямом эфире на страницах банка в социальных сетях.

Подать заявку на оформление кредита от 150 000 до 6 000 000 тенге можно по ссылке или обратившись в ближайшее отделение банка. Клиент может заранее рассчитать сумму и стоимость займа, а также подать заявку на оформление кредита.

Акция по розыгрышу 1 миллиона тенге проводится для всех клиентов, оформивших доверительный кредит в Сбербанке на любую сумму и на любых условиях в период с 5 декабря 2018 года по 11 января 2019 года. Можно также ознакомиться с подробными условиями акции.

Победители розыгрыша будут определяться в присутствии комиссии и независимых наблюдателей по результатам случайной выборки из числа участников акции, а результаты будут опубликованы на страницах Сбербанка в социальных сетях Facebook, Instagram, VK, а также на официальном сайте банка.